Inițial, despre Arpad Paszkany s-a spus că s-ar fi mutat în Budapesta, deoarece actuala lui iubită, Antonela Pătruţ, fostă ispită la „Insula Iubirii”, emisiune difuzată de Antena 1 dezvăluia că ei petrec mult timp în Ungaria.

Arpad Paszkany locuiește în Malta

„În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, afirma Antonela Pătruț.

Doar că Arpad Paszkany a fost dat de gol de Ricardo Cadu, fost căpitan al lui CFR Cluj, că nu locuiește în Budapesta (Ungaria). „Cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă”, a spus fostul fotbalist.

Tot în Malta, Arpad Paszkany s-a întâlnit în vacanță și cu Andra și Cătălin Măruță, milionarul fiind nașul celor doi copii pe care îi au vedetele de la PRO TV: David și Eva.

Invitat recent la podcastul GSP „2 la 1”, Orlando Nicoară, directorul general al firmei eAD, compania care deține drepturile de televizare pentru Superliga, a vorbit și el despre milionarul care a renunțat la cetățenia română și s-a mutat în Malta.

A pierdut milioane de euro din cauza drepturilor TV pentru Liga 1

„În 2017, noi am preluat drepturile de televizare ale meciurilor din Liga 1. Practic, am făcut o cesiune de contract de la firma lui Arpad Paszkany, care le deținea și care nu a mai putut susține financiar proiectul. Arpad Paszkany a pierdut destul de mulți bani. Într-o formă sau alta, fotbalul românesc ar trebui să-i fie recunoscător lui, pentru că el a pierdut niște milioane de euro din contractul pe care l-a avut pentru drepturile TV.

Asta apropo de ce se vehiculează, că drepturile sunt o superafacere, se dau milioane șpagă și așa mai departe… Nu, Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro din contractul respectiv. Putea să și câștige, într-adevăr, dar, în final, a pierdut niște bani”, a spus Orlando Nicoară.

Apoi, deținătorul drepturilor TV pentru Liga 1 a dezvăluit că Arpad Paszkany a pierdut câteva milioane de euro pentru că nu a semnat un contract cu postul de televiziune Digi.

„În primele șase luni din contract, în anul 2014, Arpad Paszkany nu a semnat cu Digi. O chestie de negociere… Aici a pierdut. Acolo a fost o gaură financiară pe care a rostogolit-o până în anul 2017, când am preluat noi drepturile. Nu putea să stea fără Digi, din punct de vedere financiar. Nici azi n-ai cum. Are 70% penetrare la nivel de cablu. Noi am preluat drepturile de la el în anul 2017. Am pierdut și noi… A venit și pandemia după, în anii 2020 și 2021. Cred că abia din anul 2022 am ajuns să facem profit”, a încheiat Orlando Nicoară.

