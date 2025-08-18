După ce au ajuns în Marbella, destinația lor preferată de vacanță, cântăreața și soțul ei s-au întâlnit cu un controversat milionar, care a plecat din țara noastră în urmă cu mai mulți ani și chiar ar fi renunțat la cetățenia română, după cum a notat de mai multe ori presa sportivă.

Cătălin Măruță, fotografii pe Instagram alături de fostul patron de la CFR Cluj

Este vorba despre Arpad Paszkany, nimeni altul decât fostul patron al echipei de fotbal CFR Cluj, dar și cel care le este naș celor doi copii pe care Andra și Cătălin Măruță îi au, David și Eva.

„Printre toate lucrurile frumoase din vacanța asta alături de familie, unul mi-a adus o bucurie aparte. O prietenie care ține de aproape 20 de ani și care continuă la fel de frumos. Arpi e genul de om pe care îl simți ca pe un frate, mereu pozitiv, mereu optimist. Am stat împreună, am ieșit la masă, am povestit mult și ne-am bucurat de fiecare moment.

Prieteniile adevărate sunt printre cele mai mari daruri ale vieții, iar eu mă simt norocos să am astfel de oameni lângă mine. Arpi, îți mulțumesc pentru omul care ești și pentru felul tău de a fi”, a scris Cătălin Măruță în dreptul unor fotografii pe care le-a realizat în Marbella și în care apare alături de familia lui și de cea a lui Arpad Paszkany.

Arpad Paszkany și Antonela Pătruț, iubita lui, locuiesc în Budapesta

În prezent, Arpad Paszkany se iubește cu Antonela Pătruţ, fostă ispită la „Insula Iubirii”. Iar după ce fostul patron de la CFR Cluj a părăsit România, acesta și partenera lui de viață s-au stabilit în Ungaria, la Budapesta.

„În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, afirma în trecut Antonela Pătruț.

