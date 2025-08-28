După ce a fost văzut alături de Andra și Cătălin Măruță în Marbella, numele lui Arpad Paszkany, care în prezent se iubește cu Antonela Pătruţ, fostă ispită de la Insula Iubirii, este din nou în centrul atenției presei din România.

Arpad Paszkany s-a mutat în Malta

Cătălin Măruță s-a fotografiat alături de Arpad Paszkany în Marbella, milionarul fiind nașul copiilor pe care prezentatorul de la PRO TV îi are cu Andra: David și Eva.

Recent, într-o intervenție pe care a avut-o la televiziunea Digi Sport, Ricardo Cadu, fost căpitan al lui CFR Cluj, a dezvăluit că ține legătura cu fostul patron al echipei din Gruia. Și, mai mult decât atât, a spus și unde s-a mutat Arpad Paszkany!

„Cu domnul Mureșan, mai puțin, cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă”, a spus Ricardo Cadu la postul de sport.

„În Malta? Sper că n-ai dat din casă acum, că noi nu știam că stă în Malta”, a fost reacția pe care a avut-o Viorel Grigoroiu, cel care modera emisiunea de la Digi Sport.

Antonela Pătruț se iubește cu fostul patron de la CFR Cluj

Astfel, chiar dacă se știe că are o casă în Marbella și se auzise că ar locui în Budapesta, după ce se mutase și în Dubai, se pare că milionarul care a renunțat la cetățenia română locuiește acum în Malta, la aproximativ 2.800 de kilometri de țara noastră.

„În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, spunea în trecut Antonela Pătruț, fostă ispită la Insula Iubirii, emisiunea difuzată de Antena 1.

