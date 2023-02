Salvatore Ganacci se întoarce și el pe scena principală a festivalului Neversea, după ce în anul 2019 a mixat o manea cântată de Adrian Minune.

De-a lungul carierei, el a lansat piese la care a lucrat cu Sanjin și Jillionaire de la Major Lazer, iar clipul oficial pentru „Money in my mattress”, o producție lansată împreună cu Trinidad James, a fost considerat de MTV ca fiind „cel mai ciudat lucru la care să te uiți toată ziua”.

ALOK, pentru prima dată la festivalul Neversea

El este unul dintre artiștii care au reușit să-și construiască o carieră impresionantă, ocupă locul 4 în clasamentul realizat anual de publicația DJ Mag și are o comunitate uriașă de fani în întreaga lume, cu peste 50 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale. Este filantrop și e implicat în problemele legate de schimbările climatice, de protejare a mediului și a comunităților indigene și este unul dintre cei mai iubiți DJ-i în Brazilia, iar acest lucru a fost demonstrat încă o dată în cadrul petrecerii de final de an, care a avut loc în Fortaleza, Brazilia.

1,2 milioane de oameni au celebrat intrarea în noul an alături de Alok și invitații săi. Brazilianul își continuă călătoria în 2023 prin lumea muzicii dance cu lansarea unei noi producții intitulate ,,Work With My Love”, la care a colaborat cu britanicul James Arthur. Piesele lansate de Alok au peste 3 miliarde de streamuri pe platforma Spotify, iar în această vară se vor auzi și la Neversea.

Morten vine la Neversea 2023

MORTEN este considerat unul dintre cel mai bine cotați producători/DJ-i din noul val, este de origine daneză și în luna iulie ajunge pe mainstage-ul festivalului Neversea.

A cunoscut o ascensiune extraordinară datorită colaborării cu David Guetta în cadrul proiectului Future Rave, o marcă de sunet în zona de cultură dance. 2019 a fost anul în care muzica electronică s-a reinventat odată cu apariția acestui proiect. În 2021, Morten a marcat cea mai puternică nouă intrare în Top 100 DJ Mag, direct pe locul 39.

DON DIABLO la Neversea 2023

Olandezul DON DIABLO este unul dintre artiștii care nu cunosc cuvântul ,,limită”, este artistul despre care se spune că trăiește în viitor. Șeful Hexagon a reușit să vândă primul concert NFT din lume, ,,Destination Hexagonia” cu o sumă uriașă – 1,2 milioane $, a urmat proiectul ,,HΞXHIBIT III” – o colecție digitală care are corespondență în lumea reală.

Această operă digitală a fost vândută unui muzeu care deține opere originale ale unor mari artiști precum Andy Warhol, Keith Haring sau Jean-Michel Basquiat. Opera lui Don Diablo a fost achiziționată cu suma de 1.2 milioane dolari, fiind pentru prima dată în istorie când o operă de artă în format fizic este atașată unui NFT.

În 2022, a avut o expoziție specială, ,,Endless Voyage by Don Diablo”, deschisă la Jasky Gallery în Amsterdam. DON DIABLO a fost invitat să participe la Stream to Regreen, eveniment organizat de Națiunile Unite în cadrul programului pentru protejarea mediului înconjurător (United Nations Environment Program), alături de Papa Francisc, Angela Merkel (fostul Cancelar al Germaniei), Antonio Guterres (Secretarul General al Națiunilor Unite), Gisele Bündchen (Ambasador UNEP Goodwill & Supermodel) și Dr. Jane Goodall (Mesagerul pentru pace al Organizației Națiunilor Unite).

Olandezul a fost invitat să deschidă Bienala Internațională de Artă din Veneția, alături de DRIFT în primul eveniment indoor realizat cu ajutorul dronelor. Pe Spotify, Don Diablo are peste 6,67 milioane de accesări pe lună. În această vară, artistul revine pe scena principală a festivalului Neversea.

SOFI TUKKER la Neversea 2023

SOFI TUKKER au lucrat cu Alok și Inna pentru ,,It Dont Matter”, single care le-a adus locul 27 în Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart, iar pe Spotify are peste 81 de milioane de ascultări. Colaborarea cu Gorgon City pentru uriașul succes ,,House Arrest” a pus în valoare latura underground a celor doi membri SOFI TUKKER. Piesa a intrat în seturile marilor DJ de la Armin van Buuren, Oliver Heldens, Tiësto, Kryder, EDX până la Pete Tong și Alison Wonderland și a fost un hit la posturile de radio din lume.

În luna aprilie a anului trecut duo-ul și-a lansat cel de-al doilea album de studio intitulat ,,Wet Tennis”.

TIMMY TRUMPET la Neversea 2023

TIMMY TRUMPET înseamnă nebunie pe mainstage și în această vară revine la Neversea. Este singurul DJ din lume care, în 2019, a scris istorie: a pus muzică pentru 22 de secunde în stare de imponderabilitate, gravitație zero – a plutit la propriu, în cadrul unui program derulat cu Agenția Spațială Europeană și germanii de la BigCityBeats.

Trumpet, australian la origini, este frumosul nebun al sound-ului big-room, care generează delir la mainstage cu o combinație de progressive house dinamic și instrumentul pe care-l adoră, trompeta, la care cântă de la vârsta de 4 ani.

A intrat la Conservator în Sydney, dar a fost exmatriculat pentru o farsă, a continuat studiile la o școală publică și și-a descoperit interesul pentru muzica dance. E un tip cu o energie ireală și de aceea a tot experimentat până în 2001, când a descoperit combinația ideală: DJ-ing-ul și trompeta.

La finalul lui 2019, Trumpets-a implicat activ în strângerea de fonduri pentru victimele incendiilor devastatoare din Australia, a avut un show live sold-out la Sydney Opera House. A colaborat cu toată lumea, a lansat piese cu Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, NERVO, KSHMR, Steve Aoki.

Artiști români la Neversea 2023

Pe scena principală a festivalului Neversea vor urca artiști cu nume mari din muzica românească: Grasu XXL, Nicole Cherry, Rareș x Adi Istrate x Erika Isac, Spike Live și Ștefania, dar și cele mai cunoscute nume din trap, hip-hop, trip-hop și dubstep: Amuly, Azteca, Berechet, Dub FX & Woodnote, Gheboasa, Ian, IDK, Killa Fonic, Macanache, Marko Glass Ft. BVCOVIA, M.G.L., Nane, OG Eastbull, Oscar, Paraziții, Petre Ștefan, Phunk B, Puya, Rava, Șatra B.E.N.Z., Specii și Yny Sebi.

Abonamente la Neversea 2023

De acum pot fi achiziționate abonamente pentru cea de-a cincea ediție a festivalului Neversea începând de la 99 de euro plus taxe pentru General Acces și 209 euro plus taxe pentru VIP. Din 11 februarie, prețul unui abonament General Acces va fi de 109 euro plus taxe, iar cel de VIP de 209 euro plus taxe.

