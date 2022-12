Cătălin Moroșanu a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit și despre fiul său. Patrick Nicolas a împlinit un an în urmă cu o săptămână. Luptătorul mai are o fetiță de 11 ani pe nume Natalis, însă este foarte discret când vine vorba despre fiica sa.

„Sunt foarte fericit și mereu un copil dă restart la tot, și la viață, și la relație. Copiii sunt poate cei mai importanți într-o relație”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Așa cum este tradiția, la vârsta de un an, Cătălin Moroșanu i-a tăiat moțul fiului său. Patrick Nicolas a ales de pe tavă trei obiecte: fluier, mănuși de box și stetoscop. Soția sportivului este medic

„E un patriot convins și sper să fie ca și mine. Sentimentul ăsta îl am în suflet. L-am pus să aleagă de pe tăviță și a ales un fluieraș, după aia o pereche de mănuși din alea micuțe de box și după aia a luat stetoscopul ăla de la doctor, că soția mea e medic.

O să fie și cântăreț și luptător și medic stomatolog. Nu a ales banii, nu a ales altceva. El a stat, a ales. O să aibă de unde să aleagă. Sănătos să fie. Să aibă voință și noroc. A crescut băiatul. Îl iau în brațe, fug cu el”, a povestit Cătălin Moroșanu la PRO TV.

Luptătorul ar fi încântat ca fiul său să-i calce pe urme, însă știe că este un drum foarte greu. Cătălin Moroșanu nu își va obliga fiul să facă ceva ce nu-i va plăcea.

„E alegerea lui. Dacă vrea să se bată în ring, să se bată, de ce nu? A fost foarte greu, dar gloria și satisfacția pe care le ai după ce câștigi un meci, nu se compară cu nimic în viață.

Sunt momentele de care trebuie să ne bucurăm cel mai mult. Și el trebuie să aibă parte de așa ceva, depinde cu ce talente l-a lăsat Dumnezeu”, a susținut Moroșanu.

Sportivul face naveta între Iași și București, însă mereu își face timp pentru familia lui. Cătălin Moroșanu este foarte mândru de cei doi copii ai săi și îi va susține necondiționat pe aceștia.

„O să fiu mereu lângă el. Eu mereu sunt pe drumuri și fac naveta Iași-București. A trecut un an și băiatul a crescut, nici nu știi cum cresc. Nu i-a crescut părul, nu a avut ce să-i taie”, a completat Cătălin Moroșanu.

Soția lui Cătălin Moroșanu a născut prematur

Georgiana, soția sportivului, a născut prematur cel de-al doilea copil. Cătălin Moroșanu a ținut secret faptul că va deveni tată pentru a doua oară.

„Sunt foarte fericit. A fost născut pe 1 decembrie. O să fie un patriot, ca și tac-su. Nu mă așteptam să am băiat. Mi-am dorit al doilea copil. S-a întâmplat după ce m-am întors de la «Survivor». Georgiana a rămas însărcinată. Am fost mai liniștiți. Am mai încercat până acum. Așa a vrut Dumnezeu. S-a născut mai devreme.

Ea a mers la control și a aflat că trebuie să nască. S-a născut prematur, cu două luni mai devreme. Îl cheamă Nicolas Patrick. Era așa micuț”, spunea Cătălin Moroșanu în urmă cu un an în emisiunea „La Măruță”.

