În vârstă de 25 de ani, Bella Hadid a recunoscut într-un interviu pentru VOGUE că a avut prima operație estetică la 14 ani. În urmă cu 11 ani, fotomodelul a apelat la medicul estetician și a făcut o rinoplastie. Acum, sora lui Gigi Hadid regretă că a făcut această intervenție.

„Îmi doresc acum să fi păstrat trăsăturile strămoșilor mei. Cred că ar fi ajuns să îmi placă. Presupun că nimeni la 25 ani nu arată cum arăta la 13 ani, nu?”, a declarat Bella. Deși operația este una reușită, fotomodelul consideră că i-a fost schimbată complet fizionomia.

Bella Hadid a ținut să menționeze faptul că nu are alte intervenții estetice și nu are nicio problemă cu persoanele care aleg să apeleze la medicul estetician.

„Nu am apelat niciodată la fillere. Haideți să punem capăt acestor speculații. Nu am nicio problemă cu asta doar că nu sunt pentru mine”, a mai spus fotomodelul. Ea a negat că ar avea un lifting în zona ochilor și spune că folosește benzi adezive pentru față pentru a avea acest efect. „Lumea mereu are ceva de comentat, dar ce am eu de spus e că niciodată nu am fost înțeleasă în industria mea și de către oamenii din jurul meu”, a declarat Bella Hadid.

În anul 2019, mama surorilor Hadid a negat faptul că fetele sale ar fi apelat la fillere. „Niciunul dintre copiii mei nu are fillere sau botox și nici nu și-au pus nimic altceva. Ei știu mai bine după ce au văzut prin ce am trecut eu”, spunea Yolanda.

Bella Hadid a povestit și despre cum a fost să copilăria ei, atunci când era cunoscută drept „sora cea urâtă”, în comparație cu sora mai mare, Gigi.

Bella Hadid a suferit de depresie și anxietate

Celebrul fotomodel a recunoscut că a avut probleme cu depresia și anxietatea. Bella Hadid a postat pe contul de Instagram imagini cu ea plângând și a transmis un mesaj tuturor celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Social media nu e ceva real. Pentru toți cei care se confruntă cu o perioadă grea, vă rog să vă amintiți asta: Uneori, tot ce trebuie să auzi este că nu ești singur”, a scris modelul pe Instagram.

„Am avut numeroase căderi și m-am confruntat cu epuizare totală: dacă lucrezi mult cu tine, dacă îți petreci timpul înțelegându-ți traumele, comportamentul, bucuriile și rutina, întotdeauna vei fi capabil să te înțelegi și să înveți mai mult despre durerea pe care o resimți. Și asta e tot ce puteți cere de la voi. Oricum, nu sunt sigură de ce, dar mi se pare din ce în ce mai greu să nu împărtășesc adevărul meu aici. Vă mulțumesc că m-ați văzut și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă iubesc”, a mai scris Bella Hadid.

