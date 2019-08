De Denisa Macovei,

Bianca și Alex s-au căsătorit civil pe 1 august

La începutul lunii, Bianca Drăgușanu devenea doamna Bodi fără mare tam-tam, în prezența câtorva prieteni apropiați, cununia civilă venind la foarte scurt timp după ce a primit inelul de logodnă. Lucrurile nu vor sta însă la fel în cazul cununiei religioase. Pentru biserică și petrecerea de după, regina opulenței se va desfășura ca la carte. În plus, Bianca are de gând să și capitalizeze mersul la altar și dansul miresei, cum a făcut când s-a măritat cu Victor Slav, doar că acum a ridicat mult ștacheta.

Bianca s-a măritat în secret

Și-a crescut de 5 ori prețul de la nunta cu Victor Slav

Vedeta a primit deja propuneri de la diverse posturi de televiziune pentru a semna un contract de exclusivitate pentru ziua nunții, însă se lasă greu convinsă să facă pasul. Mizând pe faptul că are foarte mulți fani dornici să-i știe fiecare mișcare și să fie la curent cu fiecare schimbare din viața ei, iar asta va duce la creșterea audienței postului TV care-i va transmite nunta, Bianca are pretenții financiare deloc modeste. Dacă pentru nunta cu Victor Slav se zvonește că ar fi încasat 10.000 de euro, pentru nunta cu Bodi cere cel puțin 50.000 de euro! Negocierile sunt intense, iar Bianca pare neclintită în privința pragului minim pentru care va bate palma, mai ales că nunta cu Bodi are de gând s-o facă mai fastuoasă decât cea cu Slav.

Citeşte şi:

Ce spune Bianca Drăgușanu despre fiica ei. „E combinația perfectă”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, surprinși într-o ipostază tandră

Bianca Drăgușanu radiază alături de proaspătul ei soț. „Doamna și domnul Bodi”

GSP.RO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după 14 ani VIDEO