După ce în septembrie anunțau că s-au despărțit, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au revenit acum la sentimente mai bune. Și-au reluat relația, care în ultimii ani a avut multe momente cu suișuri și coborâșuri, cu discuții aprinse și împăcări romantice.

Bianca Drăgușanu, despre Gabi Bădălău: „A avut ambiție și și-a dorit această schimbare”

Acum, Bianca Drăgușanu e foarte implicată în transformarea lui Gabi Bădălău, care a trecut printr-o schimbare fizică. Are și el același stil de viață ca ea, mănâncă sănătos și face sport. „Da, și eu l-am îndrumat către sport. Eu fiind o persoană cu un stil de viață foarte activ și sănătos, întotdeauna îndrum oamenii de lângă mine să trăiască măcar în felul în care trăiesc și eu.

I se datorează lui pentru că a avut ambiție și și-a dorit această schimbare. Bineînțeles (n.r. – îl susține). Îl văd în cea mai bună perioadă a vieții lui, arată cel mai bine de cât îl cunosc eu și evident că e cea mai bună perioadă a vieții lui dacă eu sunt cu el”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea „Xtra Night Show”.

Printr-o schimbare radicală va trece și Bianca Drăgușanu în perioada următoare. În decembrie își va ridica ochii și sprâncenele cu ajutorul unei proceduri estetice, iar în ianuarie își micșorează sânii. „Îmi vizitez doctorul meu care nu-mi face doar proceduri de injectare, ci îmi face operații estetice, pentru că eu sunt o regină a operațiilor estetice, că sunt asumată și recunosc.

În ianuarie voi face o micșorare de sâni, în momentul de față consider că au devenit incomozi. În luna decembrie voi face procedura de cat eyes, cu niște fire resorbabile, voi avea ochii și sprâncenele mai ridicate. Am de făcut și operație de blefaroplastie”, a mai spus ea.

„Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”

Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce își dorește de la un bărbat, iar cei care nu au o situație financiară foarte bună nu au nicio șansă să o cucerească. Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie care sunt așteptările pe care ea le are de la un bărbat, din punct de vedere financiar.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru.

Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus aceasta.