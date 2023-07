În urma unui eveniment tensionat, ce a avut loc în timpul filmărilor pentru „Bravo, ai stil!”, două dintre concurentele emisiunii, Andreea și Alexandra, se află în centrul unui scandal uriaș. Acuzațiile se referă la presupusa implicare a Andreei într-un incident, în care Alexandra susține că a fost impinsă în timpul defilarilor. În editia din această seară, difuzată la 19:00, la Kanal D2, imaginile surprinse de camerele de supraveghere vor fi grăitoare.

Recent, Alexandra a afirmat cu fermitate că Andreea a manifestat un comportament agresiv față de ea și a susținut că ar fi o cauză a dorinței Alexandrei de a renunța la competiție.

„Știu că are o problemă directă cu mine, afirmând în culise că eu sunt una dintre cauzele pentru care ar vrea să renunțe la competiție… de când am intrat eu în emisiune am afectat decizia ei, a hotărât că locul ei nu este aici”, a declarat Alexandra.

Pe de altă parte, Andreea s-a apărat vehement, negând vehement acuzațiile care i-au fost aduse.

„Nu înțeleg de ce ar trebui să inventezi acest lucru!?… Nu este adevărat!”, a declarat Andreea, subliniind faptul că nu are niciun motiv să se angajeze în astfel de comportamente.

Pentru a clarifica situația și pentru a găsi răspunsurile necesare, concurentele și membrii echipei „Bravo, ai stil!” s-au adunat pentru a viziona imagini surprinse de camerele de supraveghere din studioul emisiunii. Aceste înregistrări ar putea oferi dovezi concrete și definitive cu privire la presupusul incident.

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, a făcut anunțul surprinzator în timpul filmărilor.

„Avem imagini!”, a exclamat vedeta, atrăgând atenția tuturor participanților că momentul adevărului va fi dezvăluit și că misterul va fi soluționat in ediția din această seară a show-ului.

Momentul adevărului despre presupusul incident și acuzațiile aduse de Alexandra contracandidatei sale le veți putea afla urmărind ediția din această seară „Bravo, ai stil!”, difuzată la 19:00, la Kanal D2.

Show-ul „Bravo, ai stil!” va fi difuzat la Kanal D

Reamintim ca reality show-ul „Bravo, ai stil!” va fi difuzat începând din 12 iulie, la Kanal D. Emisiunea care inspiră milioane de oameni prin spectacolul stilistic, evoluaţia concurentelor, expertiza juraţilor şi strălucirea unei emisiuni unice în România, va putea fi urmărită din 12 iulie, de miercuri până vineri, de la 22:30, la Kanal D.

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, şi cei trei jurati, Maurice Munteanu, Raluca Badulescu şi Alexandru Abagiu, îşi continuă misiunea de mentori pentru o nouă generaţie „Bravo, ai stil!”, la Kanal D, unde îi invită pe telespectatori să urmarească în continuare evoluţia concurentelor în cel mai iubit show despre stil, modă şi atitudine.

