Cabiria Morgenstern anunța în august că urmează să devină mamă. Între timp, a trecut deja prin emoția primei întâlniri cu micuțul ei și de aproximativ o lună trăiește intens bucuria și responsabilitatea acestui rol special.

Cabiria Morgenstern, mamă la 26 de ani

Actrița, cunoscută pentru discreția sa, a ales de această dată să le împărtășească urmăritorilor săi primele impresii legate de maternitate. Cu o sinceritate dezarmantă, Cabiria a descris perioada de început, plină de emoție, dar și de provocări.

„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”, a mărturisit Cabiria Morgenstern.

Artista a subliniat că, deși perioada de adaptare vine cu multe dificultăți, frumusețea momentelor petrecute alături de copilul ei le face pe toate să merite. În același timp, ea a povestit cât de important a fost sprijinul unei moașe, care i-a oferit îndrumare și încredere în primele săptămâni de maternitate.

„Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, a adăugat actrița.

Cine este tatăl copilului Cabiriei Morgenstern

Cabiria are 26 de ani, iar tatăl băiețelului său este nimeni altul decât actorul Adrian Ciobanu, care are 63 de ani, așadar între cei doi există o diferență considerabilă – mai bine de trei decenii.

Adrian Ciobanu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București în 1990, la clasa marilor profesori Ion Cojar și Leopoldina Bălănuță, Ciobanu și-a construit cariera pe două direcții solide: scena teatrului și platoul de filmare.

Actorul a debutat pe marele ecran în perioada în care cinematografia românească producea povești cu impact emoțional puternic, adresate în special publicului tânăr. Pelicule precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989) l-au adus în atenția spectatorilor, conturând imaginea unui actor sensibil, cu naturalețe și forță în interpretare.

Ulterior, Adrian Ciobanu a dovedit că poate trece cu ușurință de la roluri romantice și dramatice la comedie sau film istoric. A colaborat atât cu regizori români, cât și în producții internaționale, ceea ce i-a diversificat portofoliul artistic.

