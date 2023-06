Artista a ales locația pentru petrecere cu puțin timp înainte să plece în Statele Unite ale Americii, iar acum se află în febra pregătirilor.

„Sunt proaspăt întoarsă din America și în perioada asta mă focusez 100% pe tot ceea ce înseamnă organizarea botezului celei de-a doua fetițe.

Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă, pentru că așa este normal, și și-a și dorit extrem de tare să fie prezentă la botezul surioarei ei, abia așteaptă, este foarte încântată!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Botezul am ales să îl facem pe data de 24 iunie, iar ca locație am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat.

Exact la Jubile, acum 12 ani, am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna, o va boteza și pe Venice Victoria”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru Click.

Recomandări Patru europarlamentari români, despre femeia care îl acuză pe Tudose de hărțuire sexuală: „Om de bază, cu foarte mult bun simț, fată serioasă”

„Abia acum am început să dăm invitațiile pentru botez și să punem toate detaliile la punct, care sunt multe, pentru petrecerea fetiței celei mici și nu vreau să omit nimic, pentru că ne dorim să iasă totul perfect!”, a mai adăugat artista.

Andreea Antonescu a născut pentru a doua oară, în decembrie 2022, iar la scurt timp după, la începutul lunii martie, și-a anunțat despărțirea de tatăl copilului său, jurnalistul Victor Vrînceanu.

Andreea Antonescu a petrecut timpul cu fata cea mare, în America

Andreea Antonescu s-a întors din America, acolo unde se află fiica ei cea mare, Sienna. Artista a dezvăluit cum a răsfățat-o pe fată și cât de emoționată a fost de surpriza pe care i-a făcut-o.

„Sienna este născută pe 24 mai, dar am sărbătorit-o duminică, pe 21 mai, în America. Nu a știut că vin în State și s-a bucurat foarte tare. Îi Mulțumesc în fiecare secundă lui Dumnezeu pentru cele două minuni pe care mi le-a dat!

Sienna este deja o domnișoară superbă, mai înaltă decât mine, deșteaptă, înțeleaptă, bună și blândă! Nu știu când au trecut toți acești 12 ani, dar mă bucur că până în prezent mi-am îndeplinit dorința, de a fi cea mai bună prietenă a ei înainte de toate! Mă simt binecuvântata!”, a mărturisit recent, Andreea Antonescu pentru Ciao.ro.

Playtech.ro Femeia ‘vândută’ de Ceaușescu în cea mai periculoasă țară din lume, ca la târgul de sclavi: nu vrea să revină în România nici azi

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

PUBLICITATE Mădălina Preda a acceptat provocarea ELLE de a-și reinventa stilul. Vezi rezultatul

FANATIK.RO Cât costă o noapte de cazare la all inclusive în stațiunile Neptun și Olimp. Mulți români consideră prețurile prea mari

Știrileprotv.ro Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători

Observatornews.ro Misterul crimei din Sectorul 4 al Capitalei se adânceşte. Dispariţia unei femei şi a fiicei sale de 12 ani în preajma Paştelui ar putea avea legătură cu cazul

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Pensia incredibilă pe care o primește lunar Maria Băsescu. Soția lui Traian Băsescu a lucrat pe litoral