Actrița are deja în plan două mari proiecte despre care ne-a vorbit și pe care își dorește din tot sufletul să le realizeze:

„Adăpostul de câini este visul meu să-l fac la un moment dat în viața asta. Chit că l-oi face la 80 de ani, dacă îi apuc. Las mai departe cuiva să se ocupe. Bine, eu aș vrea să fac mai multe lucruri. Asta este cel mai la îndemână pentru un buget mărișor, dar cât de cât accesibil.

Dar, așa, am în cap să fac un așezământ, că nu pot să-i zic azil, pentru bătrâni cum nu a mai fost vreodată. Așa cum și un adăpost de câini cum nu a mai fost vreodată în România. Adică eu am în cap, capul meu lucrează tot timpul. Bani nu am”, a spus Carmen Tănase pentru Ego.ro.

„Aș putea să conving oamenii să dea bani, să doneze, dar aș vrea să fie făcut de mine. Aș vrea cu banii mei. Ce face Codin Maticiuc este ceva incredibil, extraordinar, are o putere și o determinare extraordinare, dar eu vreau să trec la nivelul următor dacă se poate.

Adică să aduc eu acești bani și în loc să mă plimb la Monaco sau eu știu pe unde, unde se plimbă lumea cu bani, aș vrea să fac asta”, a mai declarat celebra actriță din serialul „Clanul”.

„Am un model. Am o prietenă care nu are niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere și în loc să se ducă să își bea cafeaua oriunde vrea ea, să se întoarcă cu avionul personal, are un adăpost de cai amărâți și ea se duce acolo și rânește la cai, îi oblojește și îi adună și pentru mine ea este model din punctul ăsta de vedere. O respect din tot sufletul pentru chestia asta”, a mai adăugat Carmen Tănase.

