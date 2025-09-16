Prieteni foarte dragi îi vor fi aproape vedetei: Marius Manole, Sergiu Costache, Elvira Deatcu, Lucian Viziru și Maia Morgenstern. Iar de cealaltă parte, cinci dintre cei mai apreciați comedianți ai momentului sunt gata să aducă roast-ul pe scenă și să transforme seara într-un adevărat spectacol de replici savuroase: Viorel Dragu, Teo, Costel, Dracea și Gabriel Dumitriu.

Libertatea a aflat ce îi transmit cei cinci comedianți lui Carmen Tănase înainte de difuzarea ediției de pe 17 septembrie 2025.

„O apreciez super mult. Și ea este mare iubitoare de animale, ca și mine. Sper să nu se supere”, a spus Bogdan Drăcea. El a fost completat de Viorel Dragu: „Doamna Carmen Tănase, în primul rând… scuze pentru ce vom spune miercuri seară! Este doar pentru o cauză nobilă și din dragoste”.

Costel Bojog a avut și el un mesaj de transmis: „Mă bucur că sunt alături de colegii mei și de colegii actori, chiar dacă nu am profesat foarte mult. Eu, la bază, sunt și actor. Am terminat UNATC-ul și mă bucur că sunt așa… între lumi. Mă simt că aparțin ambelor grupuri”.

Iar Gabriel Dumitriu a încheiat pentru Libertatea: „Doamna Tănase, să nu credeți ceea ce spun eu miercuri seară. De la mine sunt doar din inimă, pentru inima dumneavoastră”.

