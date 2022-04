Înainte de Paște, Carmina Vârciu, în vârstă de 19 ani, a simțit nevoia unei schimbări de look, astfel că a dat fuga la salonul de înfrumusețare, unde a ales o tunsoare neașteptată chiar și pentru ea. Fiica cea mare a charismaticului prezentator TV a renunțat la părul lung și s-a tuns bob.

„De multă vreme simțeam nevoia de o schimbare majoră la mine sau în viața de zi cu zi. Am meditat puțin și am realizat ce mi-ar plăcea să schimb la mine în momentul de față… Am ales să mă tund bob, nu știam că-mi doresc să mă tund bob, dar îmi place mult, sper să vă placă și vouă. Știu că e ciudat, e ca și cum ar fi o noua Carmina. Mi-a fost greu, recunosc, dar Claudia și noul capitol care va începe în viața mea m-au făcut mai curajoasă pentru a face acest pas. Mulțumesc din suflet. Mă simt uimitor”, a spus Carmina pe Instagram.

Ami Teiceanu, mama Carminei, a reacționat imediat când a văzut că fiica ei s-a tuns atât de scurt: „Pf, cu greu pot să te văd așa, părul tău superb”.

Carmina Vârciu este studentă la Jurnalism

La 19 ani, Carmina e studentă la o facultate de jurnalism din București. Cursurile au loc acum online, așa că încă nu s-a mutat în București, locuiește încă împreună cu mama ei, la Arad. „Sunt studentă la Jurnalism, primul semestru s-a încheiat destul de bine. Îmi pare rău că nu ne putem duce fizic. Am niște colegi super faini și chiar m-aș bucura să mă pot instala în totalitate acolo”, a spus tânăra, care are propria locuință în Capitală, dar care nu e încă finalizată.



