Melania Trump a atras atenția cu ținuta sa elegantă în timp ce se îndrepta spre Regatul Unit pentru o vizită de stat. Ea a optat pentru un trenci Burberry de culoarea nisipului, demonstrând încă o dată simțul său rafinat pentru modă.

Melania Trump, lecție de stil

În timp ce se îmbarca în Air Force One alături de președintele Donald Trump, Melania a etalat cu grație trenciul clasic britanic. Gulerul ridicat și căptușeala în carouri caracteristică mărcii Burberry au fost vizibile, oferind o notă subtilă de eleganță.

Prima-doamnă și-a completat ținuta cu ochelari de soare și cizme de călărie Dior model Empreinte. Aceste cizme negre, înalte până la genunchi, prezintă o cataramă aurie cu inițialele „CD” la gleznă, adăugând un detaliu rafinat ansamblului.

Trenciul în valoare de 3.000 de dolari a fost strâns în talie, subliniind silueta Melaniei și conferind un aspect elegant și practic pentru călătorie. Această alegere vestimentară pare să fie un gest diplomatic subtil, Burberry fiind o marcă emblematică britanică.

Vizita de stat în Regatul Unit

Cuplul prezidențial a ajuns aseară la Londra, unde vor fi găzduiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Castelul Windsor. Poliția britanică pregătește una dintre cele mai ample operațiuni cu drone de la încoronarea regelui pentru a asigura securitatea în timpul șederii familiei Trump.

În comparație cu vizita precedentă din 2019, când Melania a purtat o rochie Gucci imprimată cu simboluri londoneze, această ținută pare mai sobră și discretă. Alegerea unui trenci clasic britanic poate fi interpretată ca un gest de respect față de gazde.

Cu un banchet de stat programat în cadrul vizitei, este de așteptat ca prima-doamnă să mai surprindă cu alegeri vestimentare remarcabile. În trecut, ea a optat pentru designeri precum The Row, Celine și Hermes, precum și pentru pălării create de Phillip Treacy, favoritul familiei regale.

Fascinația lui Trump pentru monarhie

CNN notează că Trump are o fascinație de lungă durată pentru monarhia britanică. În trecut, el a afirmat că ar dori să se întâlnească cu prințesa Diana, spunând într-o emisiune radio din 1993: „Ar putea exista o poveste de dragoste. Aș deveni regele Angliei. Regele Angliei. Ar trebui să plec; ar trebui să scap rapid de accentul newyorkez. Vezi, nu le-ar plăcea accentul meu acolo”.

Această vizită de stat elaborată pare concepută pentru a impresiona un președinte care apreciază simbolurile vizibile ale statutului și grandoarea. Istoricul regal Robert Lacey a declarat pentru Associated Press: „Îl lingușim. Nu ar veni în Marea Britanie dacă nu ar avea șansa de a sta la Castelul Windsor, probabil de a aduce un omagiu reginei pe care o admiră atât de mult și de a se întâlni cu regele”.

