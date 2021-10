În prezent, Cătălin Moroșanu locuiește singur la București. În Capitală are o academie sportivă, căreia îi dedică tot timpul său. Soția Georgiana a rămas cu fiica la Iași. Aceasta deține un cabinet stomatologic, e foarte implicată în afacerea ei. Așadar, familia se reunește doar în weekend sau când părinții au timp. În presă, în ultimele săptămâni, s-a zvonit că Moroșanu și Georgiana ar fi ajuns la divorț.

Pentru gsp.ro, Cătălin Moroșanu a spulberat zvonurile și a declarat că niciodată nu s-a pus problema ca el și soția să se separe.

„Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri.

Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți, cu fete, și automat apărea «Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă». Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm”, a declarat sportivul.

Întrebat, în același interviu, dacă a lovit vreodată vreo femeie, Moroșanu a declarat că nu s-a întâmplat niciodată. „Sincer, în viața mea n-am lovit o femeie! De când sunt eu pe pământul ăsta n-am lovit o femeie!”, a mai adăugat sportivul.

„A fost o aventură”

Recent s-a aflat că sportivul Cătălin Moroșanu iese din politica românească. În urma alegerilor locale din 2012 a devenit consilier județean în Iași, fiind ales pe listele PDL, iar în iunie 2016 a obținut un nou mandat, de această dată din postura de membru al PNL. După 8 ani petrecuți la Iași, Moroșanu a schimbat orașul la alegerile de anul trecut.

A candidat din partea PNL pentru un mandat de consilier judeţean la Galaţi și și-a adjudecat mandatul fără prea mari emoții, dar acum e gata să renunțe. „Politica pentru mine a fost o aventură. O experiență de viață. Dacă mă uit în urmă, e foarte multă muncă, ai foarte multe dezamăgiri. Îmi doresc să-mi duc mandatul de consilier județean încă trei ani și planul meu este să ies din politică apoi”, a spus acesta în emisiunea de pe GSP.RO.

