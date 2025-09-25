Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru continuă să fie un subiect de glume chiar și pe platourile de filmare. Celebrul chef a fost tachinat de colegii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, chiar în timpul preselecțiilor pentru MasterChef România, iar replicile lor au stârnit amuzamentul celor prezenți.

Deși fanii se așteptau ca povestea de dragoste dintre Scărlătescu și actriță să ducă la altar, cei doi au decis să se despartă discret, fără explicații publice. Totuși, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu nu au putut trece cu vederea schimbarea de comportament a colegului lor și au profitat de ocazie pentru a-l ironiza.

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus Sorin Bontea, observând că Scărlătescu era mai comunicativ decât de obicei.

Replica a fost completată imediat de Florin Dumitrescu, care a intervenit cu umor în timp ce un concurent își prezenta preparatul: „Lasă concurentul să-și termine ideea!”.

Momentul a adus zâmbete pe chipurile tuturor și a confirmat, indirect, despărțirea celebrului bucătar de Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru și are o nouă iubită

După o relație care a durat mai bine de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar celebrul bucătar se pare că iubește, de câteva luni, o altă femeie.

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

