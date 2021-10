Câți bani câștiga Liviu Vârciu pe vremea trupei L.A. „Puteam să cumpăr tot Năvodariul”

Invitat în emisiunea de pe YouTube a lui Pepe, „Bar online”, Liviu Vârciu a rememorat amintiri de la debutul lui în muzică și în actorie. În 1998 a fost lansată trupa L.A., rapid au scos melodii de succes și la fel de rapid au susținut concerte în România, dar și în afară. Cei trei membri ai formației erau tineri, visători, câștigau mulți bani, dar nici acum nu știu cum i-au cheltuit.

„În 2005 nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Îi mulţumesc lui Dulceaţă, proprietarul de atunci, care chiar era o dulceaţă de om. Şi veneam de la L.A. cu care făceam 10.000 de dolari pe zi. Nu ştiu ce am făcut cu bani, nici ceilalţi băieţi.

Eu nu mai am nimic la Constanţa. Dacă mă duc acum acolo, stau la hotel. Puteam să cumpăr tot Năvodariul, era un dolar şi 10 cenţi metrul pătrat. Eu făceam 10.000 de dolari doar lunea cu L.A. Apoi, m-a sunat Joey DAlvare, impresarul, să mă întrebe dacă nu vreau să joc în serialul «Secretul Mariei». Aşa am ajuns în televiziune”, a spus pe YouTube Liviu Vârciu, conform click.ro.

Trupa L.A. a lansat și mai multe albume de succes, în 1999 a fost primul intitulat „Femeia”, iar în următorii ani au urmat alte șase. Despre primul dintre ele, Liviu Vârciu spune că nu a luat niciun ban.

„Pentru primul album L.A. eu nu am luat nici un ban. Eu l-am dat cadou. Am vrut să-mi pună poza pe copertă. Atât! Şi am zis: bă, dacă-mi pui poză pe copertă, eu nu vreau nimic. Şi el mi-a zis: îţi fac şi CD-ul color. A fost primul CD color din România. Am vrut să mă văd color, galben cum eram.

Mi-a dat cadou o ladă de gin şi o ladă de ulei. Albumul s-a vândut în 865.000 de exemplare, pe acte, noi nu ştim cât au vândut fără acte. S-au luat 2 dolari pe bucată, iar asta înseamnă un milion şase sute de mii de dolari. Atât s-a câştigat pe album, pe acte. Eu l-am dat gratis pe o ladă de gin şi că m-a făcut color. Apoi, mi-a dat 5.000 de euro să mă duc într-o vacanţă. Eu nu ştiam, fraţilor, nimic pe vremea aia. Părinţii noştri nu au avut posibilităţi, am fost săraci, aveam câte o pereche de pantaloni pe care o spălam şi iar o îmbrăcam”, a mai mărturisit Liviu Vârciu pe YouTube.

În prezent, Liviu Vârciu e prezentatorul emisiunii „Prețul cel bun”, de la Antena 1. Îl are coleg pe bunul prieten Andrei Ștefănescu.

Zeci de concurenți își testează inspirația în ceea ce privește „Prețul cel bun”, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, „Prețul cel bun” oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

