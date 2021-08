Quiz show-ul „Prețul cel bun” debutează pe 6 septembrie la Antena 1. Cine sunt cei patru coprezentatori

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească.

În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru coprezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1.

Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește „Prețul cel bun”, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, „Prețul cel bun” oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Citeşte şi:

Poveștile pompierilor români în insula Evia: „O bătrână avea casa izolată în pădure, am ajuns la ea înaintea focului”

Colegiul „Gheorghe Șincai” din București, consolidat ultima dată acum 30 de ani

De la băiatul lui tata la mâna dreaptă a premierului Cîțu. Ce ne dezvăluie traseul academic al secretarului general al Guvernului

PARTENERI - GSP.RO „Bă, te omor!” » Povestea conflictului neștiut dintre Șumudică și o legendă a fotbalului românesc

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani câștigă fata lui Mugur Isărescu. Halucinant ce salariu colosal are

Observatornews.ro El este Vlad, bucureşteanul care a terorizat turiştii din Mamaia. Poliţia face apel ca oamenii să depună plângeri

HOROSCOP Horoscop 11 august 2021. Balanțele trebuie să dea dovadă de echilibru în tot ce fac și în cele mai mici lucruri

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"