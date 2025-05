Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu se află din nou în mijlocul unui conflict aprins, de data aceasta ajuns în instanță. Cele două vedete sunt protagonistele unui nou proces, după ce solista a acuzat-o pe Bianca că a refuzat în mod repetat să șteargă de pe rețelele sociale imagini cu copiii artistei, proveniți din mariajul cu Gabi Bădălău.

La ieșirea din sala de judecată, Claudia Pătrășcanu a vorbit deschis despre motivul acțiunii și a lansat un atac direct la adresa Biancăi Drăgușanu. Cântăreața a susținut că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, apelând la înțelegerea și bunăvoința blondinei, însă fără succes.

„Eu sunt aici pentru copii, atât. Întotdeauna doar pentru ei și toată viața de acum înainte. Putea să se termine civilizat, atâta timp cât i-am adresat mesaje de bună credință timp de, cred că, mai mult de un an și jumătate, să nu mai îmi promoveze copiii. Să zică mulțumesc că nu are plângeri penale de la mine. Am avut încurajarea lui Gabi, de data aceasta, de a face plângere penală, de a face acest demers în instanță și se pare că nu înțelege de bună credință să îmi lase copiii în pace’, a declarat Claudia Pătrășcanu, la ieșirea din instanță, la Viața fără filtru, conform Spynews.

Un aspect inedit al situației este că, de această dată, Claudia Pătrășcanu a beneficiat și de sprijinul fostului soț, Gabi Bădălău, în demersul legal. Cei doi, deși au avut conflicte de-a lungul anilor, par să fi ajuns la un consens în ceea ce privește protejarea intimității copiilor lor.

Avocata Biancăi Drăgușanu a făcut declarații

Avocata Biancăi Drăgușanu a susținut, la rândul ei, că hotărârea instanței de a trimite cazul către tribunal este justificată și conformă cu natura cererii: „Nu mi se pare eroare judiciară. Mi se pare corect cum a justificat doamna judecător astăzi.

Doamna judecător a argumentat exact aceste lucruri că sunt niște drepturi nepatrimoniale. Ele nu se vor judeca la judecătorie, vor fi judecate de către tribunal. Această enigmă va fi judecată la Tribunalul București și poate decide că nu e corect și atunci se întoarce dosarul la judecătorie.

Este (n.r. – o pierdere de timp), dar nu mai ține de avocați, ține de judecători. Dacă dosarul era pentru tribunal, trebuia să fie deschis direct acolo de către domnul avocat (n.r. – Adrian Cuculis, avocatul Claudiei Pătrășcanu)”, a explicat aceasta.

