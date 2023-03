Cântăreața este obișnuită să doarmă la hotel, pentru că programul său încărcat nu-i permite să se întoarcă în fiecare zi acasă. Vlăduța este chemată să cânte la evenimente în toată țara, dar și în străinătate. De fiecare dată când se cazează la un hotel, ea se confruntă cu o mare problemă. Oamenii care fac gălăgie o scot din sărite pe artistă, care încearcă să se odihnească după multe ore de muncă.

Pe rețelele de socializare, Vlăduța Lupău a răbufnit și a povestit că a avut situații în care s-a trezit în gălăgie chiar și la 3 dimineața. De asemenea, nici doamnele de la curățenie pare că nu se deranjează prea tare să păstreze liniștea.

„Sunt o persoană care stă foarte mult la hotel și eu când stau la hotel, am nevoie de odihnă. De mult timp am vrut să punctez niște aspecte pe care cred eu că oamenii nu își dau seama că le fac atunci când stau la hotel și este foarte deranjant. Urli ca bezmeticul, ca bezmetica pe holuri, pentru că, dacă stai la hotel, crezi că nu mai e nimeni. Un tămbălău, o gălăgie. Nu am pățit doar ziua chestia asta, ci și noaptea, pe la 3 noaptea. Vin unii beți, fumați de prin cluburi și gălăgie, trântit ușa, un haos. Același lucru se întâmplă și dimineața când merg la micul dejun. Gălăgie, de zici că trebuie că trebuie să trezească tot hotelul”, a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Și a continuat: „Același lucru se întâmplă și cu personalul care face curățenie. Vorbesc doamnele între ele, își fac talentul pe hotel. Am văzut asta și în România, și la hoteluri de 5 stele, și de 2 stele și în străinătate. Mereu!”

Cum s-a schimbat viața Vlăduței Lupău după ce a devenit mamă

Vlăduța Lupău a avut dintotdeauna un program foarte încărcat, fiind mai mereu prezentă pe scenă sau la evenimente. Cântăreața a născut un băiețel perfect sănătos în luna august a anului trecut și de atunci, fiecare zi din viața ei este mult mai frumoasă.

Recent, artista a povestit pe rețelele de socializare cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. Dacă înainte obișnuia să se trezească aproape de prânz, pentru că era obosită de la cântări, acum se trezește dimineața. Chiar dacă programul ei nu mai este atât de lejer, Vlăduța Lupău nu se plânge deloc.

„Săptămână frumoasă, dragilor! Vreau să vă spun că niciodată nu m-am gândit eu că lunea dimineața o să mă trezesc eu pe la 7, pe la 8, pe la 9, pentru că eu aveam un program destul de relaxat lunea, mă rog, și în orice dimineață până la 11-12 nu mă trezeam. Bine, asta nu înseamnă că sunt o putoare, pentru că aveam nopți pierdute de joi până duminică-luni. Ei bine, sunt forță, forță nucleară. În viața mea nu m-am gândit că o să se întâmple chestia asta și că o să mi se schimbe într-adevăr viața cu orele acestea de dimineață”, le-a spus Vlăduța Lupău fanilor de pe Instagram.

