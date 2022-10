Artistul spune că vor lua această hotărâre când vor simți: „Noi ne-am logodit demult, dar petrecerea o să o facem când simțim!”, a spus Florin Ristei pentru click.ro.

Cântărețul susține că momentan el și Naomi au alte priorități: „Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo!(…)

Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt.

2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică.”, a mai spus Florin Ristei, pentru aceeași sursă.

