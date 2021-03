Weekendul care tocmai a trecut a fost unul inedit pentru Corina Caragea. Prezentatoarea Știrilor din sport de la PRO TV iubește să călătorească, a vizitat o mulțime de țări, dar acum, din cauza pandemiei, nu a mai putut face asta. Cum a prins o ocazie a profitat, a cumpărat bilete de avion, a găsit cazare și a plecat.

Corina Caragea a călătorit la Madrid pentru câteva zile. „Am ajuns la Madrid pentru un weekend ca… o recreație între două ore de mate. Abia așteptăm această evadare. Spania a ieșit în sfârșit de pe lista galbenă. Opțiunile de zbor au fost desigur, mult mai restrânse, am avut nevoie de test PCR negativ și de un cod QR obținut în urmă completării unui formular scurt pe aplicația Spain Travel Health. Am găsit prețuri bune la biletele de avion că și la cazare. În acest an în care turiștii abia se întorc timid, oferta hotelierilor este largă și cel mai important – joacă pe cartea flexibilității”, a povestit ea pe blogul său.

Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce restricții a fost nevoită să respecte pe timpul șederii sale în Madrid. Între orele 23 și 6 dimineața nu putea să iasă pe străzi, masca era obligatorie peste tot. „Nu am simțit prea tare constrângerile pandemiei, poate și pentru că deja ne-am obișnuit cu nouă realitate.

Masca obligatorie peste tot, restricții de deplasare între orele 23 și 6, restaurantele, teatrele, muzeele și cinematografele erau deschise la capacitate 75%, la masă în interior puteau stă maxim 4 persoane, la terasă 6 persoane.

Spaniolii respectă regulile și asta nu îi împiedică să iasă în oraș, să socializeze, să povestească, să râdă zgomotos la cină. Doar că s-au adaptat. Magazinele te obligă să te dezinfectezi la intrare, nu toate permit probatul hainelor și se închid la ora 21. În vremuri pline de incertitudini pe toate palierele, mă bucur că mi-am făcut curaj să călătoresc pentru un weekend într-unul dintre orașele mele preferate. Desigur, l-am regăsit schimbat”, a mai adăugat ea.

Corina Caragea a făcut și o mulțime de poze în vacanță pe care le-a arătat prietenilor din mediul online.

