Între 4-6 iulie, Arena Națională aduce nume în premieră pentru scena din București precum Charlotte de Witte, Axwell (a mai avut show în capitală doar alături de Swedish House Mafia), Alok și Korolova. Acestor artiști li se alătură Salvatore Ganacci, Lost Frequencies, Deborah De Luca, Nina Kraviz, Claptone, Sickick, MËSTIZA, Kshmr, Don Diablo, Steve Aoki, Kaaze, Nervo și Mau P.

Axwell, DJ-ul legendar din Suedia și membru fondator al Swedish House Mafia alături de Steve Angello și Sebastian Ingrosso, a influențat scena EDM globală cu piese emblematice și seturi incendiare, precum și super hituri care au cucerit o lume întreagă printre care „One (Your Name)”, „Save the World” și „Don’t You Worry Child” cu SHM, dar și „Sun Is Shining” și „More Than You Know” alături de Ingrosso. Axwell a fost nominalizat de cinci ori la premiile Grammy și a câștigat de două ori premiul „Best House DJ” la DJ Awards.

Salvatore Ganacci este cu siguranță unul dintre cei mai iubiți artiști, un nume care nu putea să lipsească de la debutul Neversea Kapital în București. Pe numele real Emir Kobilić, Salvatore Ganacci este DJ și producător suedez de origine bosniacă, cunoscut atât pentru stilul său muzical eclectic, cât și pentru show-urile sale complet atipice, pline de umor și elemente nonconformiste. Acesta transformă fiecare set într-un spectacol memorabil.

Lost Frequencies, DJ și producător belgian, pe numele său Félix De Laet, unul dintre cei mai carismatici artişti din muzica electronică, a cunoscut succesul în industria muzicală internațională în ultimul deceniu. Acesta se mândrește cu peste 32 de milioane de ascultători lunari pe Spotify și se bucură de performanța remarcabilă de a depăși un miliard de stream-uri pe Spotify.

Single-ul „Are You With Me” i-a asigurat locul 1 în 18 țări și a făcut ca Lost Frequencies să devină primul artist belgian care ajunge pe primul loc în Regatul Unit.

Alok, locul 4 în clasamentul oficial Top 100 DJ Mag, este considerat cel mai mare DJ şi producător brazilian din toate timpurile. Acesta a fost numit oficial „cel mai urmărit artist din muzica electronică” de pe Instagram, a fost gazda celui mai mare livestream, şi e numărul 1 la nivel global pe X.

Cei mai tari artiști ai muzicii Techno urcă pe scena Neversea Kapital

Charlotte de Witte

Charlotte de Witte, una dintre cele mai influente figuri ale techno-ului contemporan, cunoscută pentru stilul său dark, intens și minimalist de techno, cucerește scena prin seturi hipnotice și un sound inconfundabil. Cunoscută pentru piese ca „Selected” sau „Doppler”, vine pentru prima dată la București la Neversea Kapital, într-un show care promite intensitate pură și vibe autentic techno.

Deborah De Luca

Deborah De Luca este un nume sonor în lumea muzicii techno și a culturii underground, DJ și producătoare de origine italiană, originară din Napoli. Este considerată una dintre cele mai influente prezențe a scenei techno globale, inclusă în clasamentul DJ Mag Top 100 DJs din 2024 pe locul 58, fiind apreciată pentru stilul său „Hard Pop”.

Nina Kraviz

Nina Kraviz, artista siberiană de muzică electronică, este cea mai de succes femeie din domeniul său. În 2017, a fost declarată „DJ-ul Anului” de Mixmag, consolidându-i statutul în cadrul comunității muzicale globale. Artista susține show-uri în cele mai neobișnuite locuri din lume, atât la Turnul Eiffel și Marele Zid Chinezesc, dar și pe cele mai mari scene de festivaluri, precum și în cadrul petrecerilor de club underground.

MËSTIZA

MËSTIZA este mixul perfect între muzică, modă și emanciparea femeilor, cu un sound care îmbină ritmurile flamenco cu influențe din house, techno melodic, afro house și sunete latine, arabe și africane. La începutul anului 2024, MËSTIZA au lansat “Quëreles”, primul lor album, cu colaborări naționale și internaționale, care a devenit cel mai bine vândut album din Spania în prima săptămână de vânzare.

Claptone

Claptone este DJ și producător care se diferențiază prin sound-ul house și tech house cu influențe din pop, jazz, soul și indie, dar și prin masca sa aurie distinctivă și identitatea enigmatică.

Claptone a câștigat notorietate internațională în 2013 cu piesa „No Eyes” și albumele „Charmer” (2015), „The Masquerade” (2016), „Fantast” (2018) și “Closer” (2021).

Claptone a produs remixuri pentru artiști de renume precum Depeche Mode, New Order, Disclosure, Faithless și Gorillaz.

KSHMR

KSHMR este producător, DJ și compozitor american, cunoscut pentru fuziunea dintre muzica electronică și influențele culturii indiene, inspirate de originile tatălui său, un emigrant din regiunea Kashmir. În 2021, a urcat pe locul 11 în Top 100 DJ Mag și a lansat albumul “Harmonica Andromeda”, care a marcat o schimbare stilistică, explorând sunete mai orchestrale și cinematice. 2023 a adus lansarea albumului „KARAM”, care adresează mai multe teme sociale și include colaborări cu peste 20 de artiști de hip-hop din India.

Sickick

Sickick, DJ și producător canadian, e cunoscut pentru stilul său muzical unic, care îmbină genuri precum trap, bass, reggaeton, electro și R&B, și pentru aparițiile sale misterioase, datorită măștii care face parte din imaginea sa și care l-a ajutat să depășească anxietatea de scenă și să-și exprime creativitatea fără inhibiții. Cu milioane de fani pe rețelele de socializare, Sickick este considerat unul dintre cei mai inovatori artiști din scena muzicii electronice, care a atras atenția prin remixuri creative și piese originale care îmbină diverse influențe muzicale.

NERVO

NERVO, cel mai aclamat duo feminin, cu live set-uri pline de energie și ținute nonconformiste, a colaborat de-a lungul anilor și cu Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren, Nicky Romero, Sofi Tukker, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Danny Avila, Quintino, Wolfpack și mulți alți artiști și producători din întreaga lume.

Când are loc Neversea Kapital

Între 4-6 iulie, Bucureștiul va fi gazda unui nou proiect de amploare care va purta semnătura creatorilor UNTOLD și NEVERSEA, două dintre cele mai apreciate branduri de festivaluri din întreaga lume. Arena Națională din București va fi pentru 3 zile epicentrul distracției atât pentru bucureșteni, dar și pentru cei care vor călători din țară sau străinătate în căutarea unei aventuri urbane unice.

În 2025, prima ediție Neversea Kapital va aduce bucureștenilor show-uri speciale ale unor artiști internaționali apreciați și relevanți, diversitate de genuri muzicale, design de scene impresionant, experiențe culinare inedite, tehnologie și activări de ultimă generație, street art, fashion, precum și alte surprize care vor fi dezvăluite în perioada următoare.

Cei care doresc să ia parte la prima ediție Neversea Kapital pot cumpăra abonamente pe neversea.com.

