Ce au făcut Ela Crăciun și fiica ei, înainte de începerea școlii. „A plecat de acolo cu un zâmbet atât de larg”

„Începem anul acesta școlar în forță, cu toți copiii aflați în forme diferite de învățământ, de la grădiniță, apoi clasa a IV-a și culminăm chiar cu clasa a X-a. Spre bucuria Alesiei, anul acesta am simțit nevoia să schimb ritualul de pregătire pentru școală și am ales să petrec timp de calitate cu fiica mea, la spa, unde evadez de fiecare dată când am nevoie de relaxare.

A fost atât de entuziasmată și a plecat de acolo cu un zâmbet atât de larg, încât cred că vom face o rutină permanentă din mersul împreună la un incredibil masaj asiatic”, a declarat Ela Crăciun.

Ca la fiecare început de an școlar emoțiile Elei Crăciun ating cote maxime și invariabil de fiecare dată este copleșită de lacrimi în prima zi de școală.

,,Știu că ar trebui să fie deja o rutină pentru mine prima zi de școală, însă în cazul meu este cumva invers. Sunt din ce în ce mai emoționată, pentru că vreau să mă bucur mereu de copiii mei și să le pot fi alături în prima zi de școala. Acum, cu Alex la liceu, sunt conștientă că nu vor mai fi atât de multe începuturi de an școlar, de care să ne putem bucura cu toții, ca o familie”, a completat Ela Crăciun vizibil emoținată despre începutul noului an școlar.

Din fericire, Nicholas, mezinul familiei este abia la grădiniță și alături de el va avea celebra lui mămică încă multe începuturi de an școlar. Tot Nicholas este și singurul care s-a bucurat să se întoarcă din vacanță într-un nou an de studii.

