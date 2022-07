„Care a fost cea mai mare notă de plată pe care ai plătit-o la un restaurant și care este cel mai mare tips pe care i l-ai lăsat unui chelner?”, a întrebat reporterul emisiunii „Vorbește lumea” mai multe vedete din România.

„Hai să zic ce am plătit pentru mine, că dacă vorbim de o masă în club, atunci nu e doar a mea. Am plătit o notă de 800 de lei și am lăsat 100 de lei tipsul”, a explicat Nicoleta Nucă.

Alex Delea a fost mai darnic cu chelnerii. „Tips am lăsat destul, 100 de lei, 200 de lei, dar nota de plată nu știu, chiar nu știu. Încă nu am ajuns la un nivel din acela în care să las o notă de plată extraordinară pentru că am făcut foamea foarte mult timp”, a spus câștigătorul „Survivor România” 2022.

În ceea ce o privește pe Elena Chiriac, ea a avut parte de o experiență neașteptată și costisitoare în Amsterdam. „Cea mai mare notă de plată la care am luat parte nu a fost plătită de mine. În schimb, am o poveste despre un tips. Eram în Amsterdam și am făcut o notă de plată de vreo 75 de euro. Fata nu vorbea bine engleză și a înțeles un zero în plus. Eu dădeam bacșișul cu cardul. Voiam să las 8 euro și am lăsat 80 de euro. Nota de plată a fost mai mică decât bacșișul”, a spus ea pentru Pro TV.

În schimb, Otilia Bilionera recunoaște că nu cheltuie mulți bani la restaurante, dar are grijă să îi recompenseze pe chelneri, pe ospătari, dar și pe bodyguarzi.

„Cea mai mare notă de plată? Nu știu, eu nu prea cheltui banii. Eu sunt foarte calculată. Chiar nu m-am gândit niciodată la asta. Nu am ținut cont de asta. Bacșiș las, cred că cel mai mult am lăsat 100 de euro cred că la un bodyguard”, a declarat cântăreața.

