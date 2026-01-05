Emisiunea debutează pe 5 ianuarie 2026, de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO, iar ce a trăit acolo Florin Prunea nu seamănă cu nimic din ce a experimentat până acum în viață.

„Când m-am întors în țară, primul lucru pe care l-am realizat a fost că nu mai există să arunci mâncarea. Nu există așa ceva! Pentru o mână de orez în Thailanda aș fi ucis, crede-mă”, spune Florin Prunea, în exclusivitate pentru Libertatea, cu o sinceritate dezarmantă.

În echipa „Norocoșilor”, din care face parte Florin Prunea la „Desafio: Aventura”, ironia sorții a fost că „norocul” însemna, de fapt, foame, epuizare și lupta zilnică pentru a mânca. Mesele erau puține, iar condițiile aproape primitive! Întors acasă, contrastul a fost dureros.

„Întors acasă, am fost la ziua unui prieten. Când am văzut mesele pline… Simt nevoia să le spun tuturor ce înseamnă, de fapt, să nu ai nimic. Fără să vrei, experiența asta îți schimbă viața. Nu o să mai am niciodată idei preconcepute despre oameni”, a afirmat în exclusivitate pentru Libertatea fostul portar al naționalei de fotbal a României.

Florin Prunea insistă că „Desafio: Aventura” nu trebuie privit ca un simplu reality show: „Pentru mine nu e televiziune. Este viață! Este suferință dusă la extrem. Este empatie! Acolo nu puteai supraviețui dacă nu te ajutai cu ceilalți. Nu este vorba doar despre mâncare. Este vorba despre viață, despre oameni, despre lucrurile mici! Alea contează cu adevărat”.

După tot ce a trăit în Thailanda, Florin Prunea spune că se simte schimbat din interior: „Sunt mult mai bun. M-am întors mult mai bun de acolo”! Iar telespectatorii vor vedea asta, pas cu pas, din 5 ianuarie 2026, în show-ul „Desafio: Aventura”, care se vede la PRO TV și pe VOYO în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

