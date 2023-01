Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Amalia Năstase a povestit despre modul în care se îngrijește și metodele de slăbire la care apelează. Le-a descoperit tocmai în America. „Am fost acum vreo lună la Los Angeles și la Las Vegas unde a fost Congresul Asocitatiei Anti-aging din America (…).

Și am zis sigur găsesc secretul. Și vă spun cele trei idei principale: să nu mănânci mult, să faci sport, să mergi, să ai 10.000 de pași pe zi și să dormi 8 ore pe noapte”, a spus ea în emisiune, conform protv.ro.

Totodată, Amalia Năstase a povestit și despre postul intermitent sau fasting, care e acea metodă de slăbire care presupune consumul de alimente în anumite intervale de timp, urmat de o perioadă de post.

„Ideea e că acest post intermitent te ajută să-ți restarteze toate mecanismele de digestie, microbiomul, microbiomul este multitudinea aceea de microbi care te ajută să digeri bine. Dar noi când mâncăm tot timpul, cum fac unii dintre noi, nu mai are timp sistemul digestiv să înceapă să facă o digestie cum o făcea acum 10.000 de ani 2.000 de ani, când mânca o dată pe zi”, a mai zis ea.

În emisiune, Amalia Năstase nu s-a ferit să facă dezvăluiri și despre operațiile și intervențiile estetice. La un moment dat, ea s-a gândit să își mărească bustul, dar s-a răzgândit. „Eu am vrut toată viață mea când eram foarte slabă și nu aveam deloc sâni, am vrut să îmi pun sâni.

Dar atât de mult am amânat, să văd și dacă e vreo problemă, dacă nu e vreo problemă, până când am ajuns să nu-mi mai fac, că nu mai are rost la 46 de ani”, a spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

La începutul lui ianuarie 2022 voia să slăbească 15 kilograme

La sfârșitul lunii ianuarie s-a aflat că Amalia Năstase vrea să slăbească 15 kilograme în două luni. „Eu nu mă simt vinovată când mănânc prostii. Azi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mai târziu mănânc buger de pui cu avocado și salată, fără pâine. Aseară am mâncat mâncare chinezească din legume cu sos. Am voie doar apă, îmi lipsesc fructele mâncăm multe”, a declarat acum un an Amalia Năstase la „Vorbește lumea”, relatează Click!.

Vedeta mergea atunci la doctor, unde i s-au administrat vitamine. Amalia Năstase urma cu strictețe dieta pe care i-a prescris-o nutriționistul. „Am început dieta de luni, ieri am făcut vitamine la doctor. În viață găsești multe diete, problema e să menții rezultatele. Ai nevoie de mai mult decât o simplă dietă. Rezistența la insulină e o nenorocire, care se ține de anumiți oameni, nu de toți”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

