În urmă cu aproximativ doi ani, Amalia Năstase a reușit să slăbească 30 de kilograme, după ce a urmat o dietă oloproteică, mai exact o dietă care se bazează, în mare parte, pe consumul de proteine, dar și o cu tendință ketogenă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a luat în greutate câteva kilograme, iar acum își dorește să își recapete silueta. De luni, Amalia Năstase a început să țină dietă, asta după ce a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a o îndruma în acest proces de slăbire.

„Nu fac teroare în casă când țin eu dieta. Nu pot să-i țin pe copii cu ce mănânc eu. Eu nu mă simt vinovată când mănânc prostii. Azi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mai târziu mănânc buger de pui cu avocado și salată, fără pâine. Aseară am mâncat mâncare chinezească din legume cu sos. Am voie doar apă, îmi lipsesc fructele mâncăm multe”, a declarat Amalia Năstase la „Vorbește lumea”, relatează Click!.

Vedeta a mers la doctor, unde i s-au administrat vitamine. Amalia Năstase urmează cu strictețe dieta pe care i-a prescris-o nutriționistul.

„Am început dieta de luni, ieri am făcut vitamine la doctor. În viață găsești multe diete, problema e să menții rezultatele. Ai nevoie de mai mult decât o simplă dietă. Rezistența la insulină e o nenorocire, care se ține de anumiți oameni, nu de toți”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

„Nu e normal să spui unei femei că s-a îngrășat”

În prezent, Amalia Năstase are o relație cu Răzvan Vasilescu, care o susține necondiționat. Soțul vedetei nu a fost deranjat nicio secundă de faptul că partenera lui s-a îngrășat câteva kilograme.

„Și asta cu îngrășatul, nu e normal să spui unei femei că s-a îngrășat. Nu trebuie să punctezi tot timpul. La noi nu există decență. La noi lumea ce gândește scoate pe gură. Omul care te jignește pe tine, ca femeie, are el o problemă în viața lui. Eu am văzut prima că m-am îngrășat înaintea voastră. Norocul meu că bărbatu-meu mi-a zis că eu sunt cea mai frumoasă femeie din lume”, a adăugat Amalia Năstase în cadrul emisiunii de la PRO TV.

