După moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a început o luptă în instanță pentru copiii ei, care au refuzat să locuiască cu ei și stau tot în casa tatălui lor. Deși e reprezentantul lor legal, vedeta se plânge că nu are deloc o relație bună cu ei.

Unde își vede Adriana Bahmuțeanu copiii

„Nu s-a schimbat mare lucru. Nu s-a schimbat nimic, practic, pentru că sunt în continuare la fel de manipulați psihologic de către…Nu prea vor să vorbească cu mine…avem o comunicare destul de precară la sediul DGASPC.

Este un moment absolut penibil și nu înțeleg de ce se insistă să mergem acolo, dar, în fine, ar fi bine să ne vedem în altă parte. Dar probabil ne vom vedea și în alte părți, după sărbători, la expertiză. O să vedem, la psiholog nu au venit, deși mi-aș fi dorit.

Refuză să stea de vorbă, refuză…nu avem o comunicare ca înainte, când ne spuneam toate secretele, aveam planuri. Nu avem nimic, acum totul e superficial, mă anunță niște lucruri și Pa, noi plecăm. Le zic: Hai să mergem undeva, hai să mâncăm, hai la o terasă. Nu, nu vrem cu tine. Ei vin singuri pentru că stau la trei minute.

N-ai cum în câteva minute să îi sucești, nu face nimeni minuni, nu are nimeni bagheta magică. Ce ar trebui să facă statul ăsta ar trebui să aplice legea. Eu mă rog de 5 luni de procurori, de judecători să aplice legea”, a spus ea în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Cum a decurs întâlnirea Adrianei Bahmuțeanu cu copiii

Întrebată exact cum a decurs cea mai recentă întâlnire, Adriana bahmuțeanu a zis că s-a arătat uimită de cuvintele lor și remarca băieților. Eduard are acum 14 ani, iar Maximus are 17. „Ne-am întâlnit chiar în față. Nici vorbă (n.r. Dan Capatos: ți-au zis sărut-mâna mamă?). «Nu dorim cu dânsa. Dorim să îi comunicați că nu dorim cu dânsa și să consemnați în procesul verbal». Copil de 14 ani care știe să se consemneze. (…)

Sunt niște proceduri de care tu, om în toată firea, nu îți dai seama. (…) Mie mi se pare foarte ciudat, am stat și le-am pus cap la cap pentru că zilele astea m-am ocupat mai multe de mine, am fost la fizioterapie, am început niște proceduri din astea și cât stau acolo pe patul ăla și mi se fac tot felul de lasere zici că îmi vin așa ideile.

Frații vitregi e clar că…are un interes de natură materială. Am dovezile. S-a încercat în toate aceste luni ca acești copii ai mei, care practic sunt reprezentați legal de mine, practic eu sunt singurul părinte și ei nu se pot duce nici la un doctor, nici la spital, nici în altă țară, nici unde vor ei fără semnătura mea.

În aceste luni s-a încercat prin mai multe procese să li se pună un avocat din oficiu care să îmi preia mie sarcina. Nu s-a reușit”, a mai declarat ea.

