În fiecare an, mii de credincioși se adună la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, însă pentru Mara Bănică, pelerinajul din anul 2003 a avut o însemnătate aparte. Jurnalista a trăit atunci o experiență profundă, care i-a schimbat modul de a privi viața și oamenii.

În ciuda frigului tăios și a cozilor uriașe din fața Catedralei Mitropolitane, Mara Bănică a transmis ore întregi în direct evenimentul religios, surprinzând emoția și credința celor veniți să se roage. Într-un moment de liniște, o femeie în vârstă i-a cerut ajutorul pentru a ajunge la raclă, iar gestul de a o însoți până acolo a devenit pentru jurnalistă o lecție de iubire.

Mara Bănică a povestit ce i s-a întâmplat la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași

„În octombrie 2003 am fost la Iași să transmit din oră în oră pelerinajul de ziua Sfintei Parascheva. Știu că era frig tare și primul live l-am avut la 6 dimineața, apoi din oră în oră.

A fost singura dată când am ajuns chiar pe 14 octombrie. La Sfântă ne putem ruga oricând, desigur. Dar altceva vreau să vă povestesc. Aveam ceea ce se cheamă acreditare – un carton pe care scria «presă» la gât și puteam trece de gardurile jandarmilor când voiam.

Înainte de primul live m-am rugat la raclă să-și găsească mama serviciu. Era o perioadă grea la noi acasă. Apoi, ziua a curs. Știu că mi-au dat niște credincioase ceai în câteva rânduri și parcă și ceva de mâncare.

Coada era imensă, pelerinii înghețau. Unii își încercau «norocul» cu câte o «românească» să treacă în față. Jandarmii, neclintiți. La un moment dat, o bătrână îi cere unui jandarm s-o lase. Am auzit-o în timp ce mă îndepărtam. Habar n-am ce anume, ce fel de resort m-a trimis, atunci, înapoi, s-o trec pe bătrână acel gard.

Am trecut-o. Știu că am mers încet de tot, până la Sfântă. S-a rugat puțin, apoi, parcă și mai încet, am dus-o înapoi, în mulțime, dincolo de gard. Venea la Sfântă de 50 de ani. Nu mai avea pe nimeni, îi muriseră toți. Mi-a zis că are impresia că e ultimul ei an în care vine. Că nu mai apucă. La plecare, mi-a mulțumit și mi-a spus că am inimă bună.

Cred cu tărie că bătrâna nu a existat aievea. Cred că era Sfânta și a vrut să vadă dacă mă întorc. Dacă o aud. Dacă binele învinge răul. E o sărbătoare mare astăzi. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și Sfintei Parascheva pentru bunătatea ei. Amin”, a transmis Mara Bănică pe Facebook.

