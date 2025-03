În vârstă de 52 de ani, Andreea Esca e cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. De luni până vineri, ea prezintă Știrile Pro TV de la ora 19.00, devenind celebră după salutul ei „Bună seara, România! Bună seara, București”. Dincolo de cariera ei în televiziune, Andreea Esca e căsătorită cu Alexandre Eram, alături de care are doi copii, pe Alexia și pe Aris.

Deși este prezentatoarea preferată a multor români, oamenii nu o mai opresc pe stradă pentru a o întreba despre cariera ei, se pare că au alt motiv pentru a vorbi cu ea: copiii ei. Atât cu Alexia, cât și cu Aris muncește și e mândră ei.

„Să lucrezi cu copiii tăi e bine și rău în același timp, pentru că m-am gândit că o să am o viață mai liniștită la acești ani, dar iată că nu. (râde) Fiind în același business, acum am, cum să zic, noi proiecte alături de ei, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi făcut doctori sau avocați sau orice altceva. Dar, pe de altă parte, sigur că mă bucur.

Indiferent ce ar fi făcut sau ce fac, pentru mine este o mare mândrie că au ajuns niște oameni minunați. Asta e cel mai important. Sunt extrem de fericită pentru faptul că foarte multă lume acum mă oprește pe stradă doar pentru a mă felicita pentru educația copiilor, ceea ce e un lucru enorm pentru niște părinți!”, a spus Andreea Esca pentru Unica.ro.

Cu ce se ocupă copiii Andreei Esca

Pentru cei care nu știu, fiica Andreei Esca este un influencer de succes, iar pe Instagram are numeroase campanii și este urmărită de 830.000 de persoane. Pe lângă jobul de content creator, Alexia Eram lucrează și la revista mamei sale, unde are un salariu de 2.500 de euro pe lună. Revista A List Magazine este gratuită și se găsește în cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și multe altele.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo.

Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram la „Drive in with Andrei Niculae”.

În ceea ce îl privește pe Aris Eram, tânărul a devenit cunoscut datorită participării alături de sora sa, Alexia Eram, la emisiunea America Express, unde cei doi au impresionat prin spiritul lor competitiv și relația frumoasă dintre frați. În prezent, Aris studiază la o universitate de prestigiu din Barcelona, dar revine frecvent în România, unde face parte din echipa Super Neatza.

