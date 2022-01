O lună și trei zile au mai rămas până când Celia își va cunoaște fetița. Artista este emoționată și așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care o va ține pe micuță la piept. Celia a anunțat ce nume va purta fiica ei. Clara Maria este numele fetiței artistei.

„Voi avea o fetiță într-o lună și trei zile. Voi naște prin cezariană și o va chema Clara Maria. Cred că mă voi descurca mai bine cu ea în brațe decât cu ea în burtică. Am insomnii și dureri de oase. Mă trezesc noaptea din oră în oră. Mie mi-a fost teamă să nu nasc cu Covid”, a declarat vedeta, la PRO TV.

Celia a stabilit cu medicul că va naște prin cezariană. În ultima perioadă, vedeta are dureri de oase și insomnii. De Revelion, ea a fost infectată cu COVID-19, varianta Omicron, însă a trecut cu bine peste această boală.

Celia s-a retras din muzică

Mulți ani, Celia a lansat hit după hit. De o bună perioadă, ea a decis să ia o pauză de la cântat, iar în urmă cu câteva luni a anunțat că se retrage din muzică.

„Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-ți oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunată, mi-am trăit visul copilăriei. E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a declarat Celia recent.

