Acum s-a aflat ce pensie ia Silviu Prigoană. Omul de afaceri încasează lunar de la stat 35.000 de lei, echivalentul a 7.000 de euro. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu are acum o problemă, după ce Parlamentul a decis anumite eliminări ale unor indemnizații salariale ale foștilor parlamentari. Deși inițial Silviu Prigoană lua o pensie de 40.000 de lei pe lună, acum i-a fost scăzută suma de 5.000 de lei.

Acesta are de gând să-și facă dreptate și a declarat că va da statul român în judecată pentru a lupta pentru drepturile sale.

„Aveam o pensie de 40.000 de lei, net, până când onorat Parlamentul a decis să intervină și să modifice anumite lucruri. Ca atare, am rămas doar cu 35.000 de lei. Asta este un abuz! Însă eu mă judec pentru drepturile mele. Când a fost vorba să ies la pensie, statul mi-a spus că nu-mi poate acorda anumite valori ale pensiei, la care contribuisem substanțial, fiindcă am fost patru ani parlamentar.

Acum, același stat îmi ia alți bani. Adică îmi fură patru ani din viață. Or, asta nu voi tolera. Ne judecăm. Iar eu am timp să aștept, mai ales că sunt sigur că voi câștiga. Și apoi voi primi banii înapoi, toți grămadă”, a declarat Silviu Prigoană pentru Playtech.

Omul de afaceri este mai hotărât ca niciodată să-și facă dreptate și nu renunță la ideea de a da în judecată statul român.

„Numai banii pe care i-am dat la serviciile de curățătorie pe durata cât am fost parlamentar, când am primit milioane de scuipați pe costum și tot ar fi suficient să mă bat pentru drepturile mele.

Plus celelalte. Unii mă acuzau că m-am îmbogățit acolo, în Parlament, alții mă numeau omul dracului, după ce am căutat să fac o lege a impozitării veniturilor Bisericii sau a liberalizării prostituției”, adaugă Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană s-a pensionat în urmă cu doi ani

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a dezvăluit că a reușit să se pensioneze atât de devreme, pentru că a avut contribuții uriașe la pensie. Silviu Prigoană, în vârstă de 57 de ani, este pensionar din luna octombrie a anului 2019. Omul de afaceri a avut dreptul să se pensioneze cu 10 ani mai devreme, dat fiind faptul că a contribuit voluntar la pensia sa.

„Am avut niște contribuții uriașe la pensii, fiindcă am contribuit voluntar. Așa că am avut dreptul să mă pensionez cu zece ani mai repede ca alții și am profitat, căci era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea.

În rest, aș putea scrie oricând un anunț despre un tânăr pensionar, cu pensie atractivă, în așteptare de oferte”, mai spune Silviu Prigoană pentru sursa mai sus-menționată.

