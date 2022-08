Rămas fără titlul de principe acum șapte ani, fostul principe Nicolae spune că el continuă misiunea familiei lui, chiar dacă nu mai face parte din familia regală a României. „Indiferent de situație și oriunde locuiești, să te naști într-o familie cu un nume important și o istorie în spate este o mare responsabilitate, dar și o mare onoare. Cu sau fără titlu, am continuat misiunea familiei mele în România.

„Titlul l-am primit de la bunicul meu, Regele Mihai, și el nu mi-a retras nimic”

Titlul l-am primit de la bunicul meu, Regele Mihai, și el nu mi-a retras nimic. Cum am mai declarat, așa-zisa decizie de la 1 august 2015 nu era semnată, iar peste o lună și jumătate, când am fost la ziua de naștere a bunicii mele, regele nu mi-a pomenit nimic de această decizie. A fost, ca de obicei, o discuție între bunic și nepot. Așa cum l-am cunoscut, dacă ar fi dorit să ia această decizie, m-ar fi chemat înainte, să vorbim. Nu s-a întâmplat așa ceva. Adevărul a ieșit la iveală și public, anul trecut, când am câștigat procesul din Elveția intentat în 2017 de către mătușa mea, când am dorit să-l văd pe bunicul meu pentru ultima dată și nu mi s-a permis, aceea fiind a șaptea încercare, încă din vara lui 2015. Argumentul instanței a fost dosarul medical al bunicului meu. Este public rezultatul procesului”, a declarat el.

Întrebat despre o conciliere cu mătușa lui, fostul principe Nicolae e dezvăluit că a încercat în repetate rânduri, doar că ea nu și-a dorit. Nu au o relație bună acum. „Este normal să vreau o familie unită și ușa mea este deschisă pentru orice membru al familiei. Mi-am exprimat această dorință de nenumărate ori. Am spus și susțin că doresc să trăiesc într-o familie unită, mai ales că Familia Regală trebuie să fie un exemplu demn de urmat.

Toate încercările mele din ultimii șapte ani nu au avut niciun efect. Cum se vede, mătușa mea a ales lipsa de relații dintre noi. Mai mult de atât, mă denigrează prin diferite scrisori trimise unor instituții în care mi se interzice accesul la evenimente importante pentru istoria României și a familiei mele. Mulțumesc socrilor mei pentru ajutor și pentru atmosfera caldă în care trăim”, a mai explicat el penru okmagazine.ro.

Fostul principe Nicolae e căsătorit cu Alina de România și au împreună doi copii. De-a lungul anilor, ea a fost foarte discretă în ceea ce privește relația cu familia regală, familia soțului ei. Acum ea a făcut declarații.

„Eu sunt solidară cu soțul meu. Îmi doresc și eu o relație normală, de familie creștină, după modelul Regelui Mihai, așa cum și el și-ar fi dorit pentru noi toți. Prioritatea mea și a noastră acum sunt copiii și familia noastră. Mă bucur că am o relație bună cu sora lui Nicolae și îi așteptăm în vizită și pe verișorii lui care trăiesc în America”, a zis ea.

La cele mai importante evenimente din viața fostului principe Nicolae, mama lui nu a participat, nici mătușa, principesa Margareta.

Fostul principe Nicolae are trei copii

Din mariajul cu Alina de România, acesta are o fetiță, pe Maria-Alexandra. Primul lor copil s-a născut în toamna lui 2020. Strănepoata regelui Mihai are aproape 2 ani. Micuța poartă numele celebrei regina Maria, soția regelui Ferdinand I, care a domnit din 1914 până în 1927. Ei mai au un băiețel, pe Mihai.

Fostul principe Nicolae mai are un copil, o fetiță, cu Nicoleta Cîrjan. Iris Anna s-a născut pe 9 februarie 2016, în urma relației pe care fostul principe Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cîrjan. Se spune că relația dintre cei doi a dus la ruptura dintre Nicolae și Casa Regală a României. Aflat, în acel moment, al treilea în ordinea ierarhică la succesiunea dinastică, lui Nicolae i s-a retras titlul de principe și a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României. La început, fostul principe nu a recunoscut că este tatăl fetiței, însă în mai 2019, în urma testului de paternitate, acesta a confirmat și a anunțat că își asumă responsabilitatea legală.

