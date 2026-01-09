Premiera de vineri seară va fi urmată de ediții sâmbătă și duminică, pe 10 și 11 ianuarie 2026, de la ora 20.00, iar emisiunea va fi prezentată de Adi Vasile, campionul României la handbal cu echipa pe care a pregătit-o și totodată unul dintre mai cunoscuți oameni din sportul românesc.

Plecat din țară de aproape trei săptămâni, acesta s-a acomodat deja cu viața la căldură, în Republica Dominicană, și promite că cele două triburi ne pregătesc un adevărat spectacol pe traseu.

În exclusivitate pentru Libertatea, chiar înaintea premierei de pe Antena 1, Adi Vasile a vorbit despre noul lui job, dar a și oferit informații din show-ul de supraviețuire.

„Survivor este mai mult decât un format TV, este o provocare pe care viața ți-o oferă atunci când îți dorești mai mult, pentru a arăta cât ești de puternic, nu doar celor din jur, cât și ție. Avem caractere tari, motivate să meargă până la final și dornice să vadă evoluție personală.

Pe 9 ianuarie 2026, de la ora 20.30, din Republica Dominicană, locul vostru preferat pentru confruntările care contează cu adevărat, vă dau întâlnire și abia aștept să comentăm împreună primul episod din lupta anului: Faimoși vs Războinici”, a spus Adi Vasile în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că am vrut să aflăm ce vom vedea în prima ediție, Adi Vasile ne-a oferit câteva detalii: „Ce vă pot spune încă de pe acum este că le-am pregătit o întâlnire epică cu natura din junglă, în care confortul devine un vis, o serie de provocări pe apă și pe uscat și recompense care le vor sublinia că vor avea parte de o perioadă din viață pe care nu o vor uita niciodată! Începe Survivor România, la Antena 1 și pe AntenaPLAY”!

