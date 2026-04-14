Mai mult, Măruță a recunoscut rolul esențial pe care Andra îl are în echilibrul său profesional și nu numai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am descoperit la Andra o forță incredibilă, care nu se vede întotdeauna din exterior. Oamenii aud vocea ei, văd zâmbetul, simt energia. Dar în spatele lor este o disciplină uriașă, o sensibilitate care m-a surprins și pe mine de multe ori și un fel de a iubi… complet și fără jumătăți de măsură. Ea e genul de om care se dă pe sine 100% în tot ce face. Și știi ce mai e impresionant? Că, indiferent de câte lucruri are în spate, tot găsește loc în inima ei pentru grijă, pentru empatie, pentru familie. E o combinație rară: puternică și delicată în același timp.

Asta am descoperit de-a lungul anilor: un om mult mai profund decât «imaginea», un om care simte enorm, care trăiește intens și care are o bunătate reală, neafectată. Acum, serios, ea e soția mea și e normal să cred asta, dar eu chiar CRED asta: Andra e un om minunat înainte de orice. Iar eu sunt norocos. (râde)”, a spus Cătălin Măruță pentru revista VIVA!

Cătălin Măruță spune că soția este cel mai mare critic al său, iar atunci când greșește, aceasta nu îl menajează.

„Da, Andra este cel mai sincer critic al meu. Și știi ceva? E exact ce-mi trebuie. Onestitatea ei mă ține într-un echilibru pe care nu cred că l-ar putea oferi altcineva. Ea nu-mi spune niciodată ceva ca să mă flateze, ci ca să mă ajute să fiu mai bun, să mă văd clar, așa cum sunt, fără filtre. Când îmi spune: «Aici ai fost prea grăbit» sau «Aici ai transmis fix ce trebuia», știu că vine dintr-un loc curat și cald. Nu ne jucăm de-a «plăcutul».

Dar, foarte important: are un fel al ei de a spune lucrurile, unul care dezamorsează orice tensiune. Simt iubire în spatele cuvintelor ei. Asta e toată treaba cu toată critica ce e cu adevărat constructivă: să o simți că vine din grijă, din dorință de bine, nu din frustrare, furie, nervi sau gelozii. Când vine de la ea, chiar și când mă pune «la colț», nu mă simt atacat, ci susținut. De asta spun mereu că e ca un barometru al adevărului în viața mea profesională – îmi spune exact ce trebuie, exact cum trebuie și exact când trebuie”, a mai declarat Cătălin Măruță pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE