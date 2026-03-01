„Eu sunt extrem de emoționat în general când încep un proiect nou și nu știu până mă obișnuiesc cu ce își dorește regizorul. Regizorul fiind prietenul meu Mihai Bendeac. El este extrem de atent, adică am făcut niște repetiții, după care a zis „aș mai vrea să mai fac o dată doar eu cu tine, să stăm pe niște idei și practic această presiunea a lui și acest perfecționism al lui mi-au dat niște emoții îngrozitoare, dar s-a terminat cu bine. El a fost mulțumit, cred real, mi-a spus într-un moment în care și el era beat, deci nu m-ar fi mințit și mi-a zis că a fost mulțumit de ce am făcut acolo. Deci totul e bine când se termină cu bine”, a spus Codin pentru Cancan.

Întrebat cum a fost să filmeze alături de Bianca Drăgușanu, Codin Maticiuc a răspuns sincer. „Foarte simpatic, a fost ideea foarte drăguță a lui Mihai și a venit această idee că personajul lui Malone spunea tot timpul să moară Bianca în pușcărie și mi-a zis mie: O cunoști pe Bianca Drăgușanu, crezi că am putea să o aducem? Bă, o cunosc cât să-i dau un telefon. I-am dat un telefon. I s-a părut ideea mișto și a fost drăguț să filmăm toți”, a spus Codin Maticiuc pentru sursa citată.

Codin Maticiuc are planuri mari pe plan profesional. Fără să dea prea multe detalii, acesta a dezvăluit ce proiect are pentru viitorul apropiat:

„În viitorul apropiat îți spun că lansez un serial documentar care va rupe România în două. Adică efectiv se va opri timpul în loc când noi îl vom lansa pe o platformă de streaming. Este un serial documentar pe care îl filmez de vara asta cu o echipă foarte tare de la Pro.

Îți fac aici o previziune. Nu știu încă în ce zi se va lansa primul episod, dar până când se lansează al doilea, primul episod va fi pe TikTok, așa vei da doar de el. Așa va fi tăiat efectiv în bucățele și pus pe TikTok”.

