Ce spune Dan Negru despre relația cu cei doi copii ai lui. „Am aflat că în viață, oricine este capabil de orice”

Spre deosebire de alți părinți, care preferă să le impună copiilor lor anumite limite, Dan Negru spune că în cazul familiei lui, lucrurile au stat altfel.



„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice. De asta, limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dara a făcut 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie. E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”, a spus Dan Negru pentru revista VIVA!

În urmă cu ceva timp, Dan Negru declara că fiica lui, Dara, lucrează la cabinetul de stomatologie al mamei sale, pentru a-și câștiga singură banii. Acum, prezentatorul TV spune că este prea devreme să afle dacă fiica lui și-a descoperit sau nu meseria.



„Sper că și-a descoperit meseria, am văzut că îi plăcea ce face. E tare important să te simți bine zi de zi în viața ta și să fii împăcat cu meseria ta. Dar e încă devreme totuși. Vom vedea. La vârsta ei nu mă gândeam niciodată că o să ajung să fac TV, pentru că nu exista TV în România decât două ore pe zi”, a mai spus Dan Negru pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE