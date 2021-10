Ce spune Nicoleta Nucă după eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Ar trebui să se promoveze mai mult realitatea”

„Aveam impresia că vreau să spun atât de multe despre cele întâmplate, dar, de fapt, nu e prea mult de zis despre eliminarea mea de la «Bravo ai stil!», decât că am plecat cu capul sus așa cum am făcut-o de fiecare data în viață.

A fost un proiect în care am acceptat să particip din curiozitatea de a face ceva nou și diferit, de a ieși din zona mea confort – muzica – și unde îmi propusesem să fiu eu autentică, sinceră, fără măști, fără ipocrizie, teatru și caterincă doar de dragul show-ului.

În prima Gală am ales cu un motiv să cânt anume «Fata din oglindă» și nu orice altă piesă din repertoriul meu. Așa cum am scris textul piesei cu sufletul deschis, așa am ales să vin și în fața voastră, autentică și sinceră, corectă și calmă, exact așa cum sunt în viața de zi cu zi.

Mi-am dorit să deschid ușa spre mine cea REALĂ, un cumul de experiențe pozitive și negative, care m-au adus la forma actuală pe care ați văzut-o pe parcursul proiectului”, a spus Nicoleta Nucă, pe rețelele de socializare.

„Poate am părut inflexibila în viziunea unora, dar acum ceva timp mi-am făcut o promisiune de la care nu vreau să mă mai abat în niciun caz, și anume să nu mai încerc să-i mulțumesc pe alții, punându-mă pe mine în plan secund, mi-am promis că nu voi mai încerca să par expansivă, extrovertită și interesată de teme și situații superficiale, doar ca să «dau bine» pe TV.

Dacă tot se numesc «reality-show» genul ăsta de emisiuni, ar trebui să se promoveze mai mult realitatea fiecăruia și să se accepte și încurajeze personalitatea și felul de a fi al fiecăruia, pentru că asta face lucrurile mai frumoase și interesante: UNICITATEA fiecăruia dintre noi!”, a mai spus Nicoleta Nucă.

