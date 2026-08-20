Deși a văzut metropola din statul Nevada în numeroase producții cinematografice, celebrul bucătar bucătar a recunoscut că impactul vizual și atmosfera din teren întrec orice așteptare. Pentru el, experiența reprezintă un debut de vacanță spectaculos.

Ce surpriză i-a pregătit soția lui chef Ștefan Popescu

Călătoria nu a fost doar o simplă vizită turistică, ci a inclus și o surpriză specială concepută de partenera sa de viață, Alina. Știind cât de mult înseamnă gastronomia pentru el, aceasta a organizat o oprire la celebrul restaurant Hells Kitchen, un loc emblematic pentru breasla bucătarilor din întreaga lume.

Alegerea locației a fost una cu o încărcătură profesională și personală deosebită, oferindu-i ocazia să descopere îndeaproape concepte culinare de nivel internațional chiar în inima stațiunii americane.

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„Nici n-am apucat bine să mă obișnuiesc cu 50 și m-am trezit în Las Vegas. Prima oprire din aventura noastră prin America și, recunosc, un început greu de egalat. Un oraș pe care îl văzusem de sute de ori în filme și pe care, sincer, nu știam cum o să-l găsesc în realitate. E mult, e gălăgios, e spectaculos și parcă nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. Iar Alina a avut grijă să-mi pregătească și una dintre surprizele călătoriei: o oprire la Hells Kitchen. Ca chef, cred că vă imaginați cât de mult mi-am dorit să ajung acolo”, a povestit chef Ștefan Popescu pe rețelele de socializare.

Următoarea oprire din traseul american

Experiența din Las Vegas reprezintă doar prima etapă dintr-un circuit mai amplu pe care juratul de la Chefi la cuțite și soția lui îl efectuează în Statele Unite ale Americii. După aventura din statul Nevada, cei doi își vor continua călătoria pe Coasta de Vest, următoarea destinație stabilită pe itinerariul lor fiind orașul San Francisco.

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