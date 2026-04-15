Diseară, cea de-a treia întrecere a echipelor se desfășoară într-un ritm trepidant, după ce Irina pune la bătaie superavantajul de a bloca toate cuțitele de aur, iar unul dintre jurați folosește o amuletă extrem de periculoasă.

Ieri-seară, proba meniului asiatic le-a dat bătăi de cap celor patru echipe – ale căror farfurii au ajuns în vizorul concurenților sezonului trecut Asia Express. A fost o confruntare cu emoții și adrenalină, la capătul căreia echipa gri a lui Chef Orlando Zaharia a obținut a doua victorie din acest sezon. Ediția a continuat cu o probă eliminatorie de coșmar pentru competitorii celorlalte trei tabere – a fost cel mai dificil test individual din istoria emisiunii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Concurenții au primit trei ingrediente impuse din bucătăria asiatică pentru a alcătui o farfurie: katsuobushi, nanami togarashi și alga nori. Încercarea s-a dovedit de netrecut pentru Irina Man, care a părăsit competiția cu cel mai mic punctaj, lăsându-l pe Chef Sautner cu un om în minus.

Diseară, de la ora 20:30, cea de-a treia confruntare a echipelor va anima bucătăria Chefi la cuțite din prima clipă – de când Irina Fodor va anunța un avantaj incredibil de valoros, oferit ca premiu pentru Chef-ul care va câștiga jocul de început: puterea de a bloca toate cuțitele de aur ale adversarilor, pentru un timp dat, de-a lungul sesiunii de gătit. Unul dintre cuțitele de aur va fi la un pas de a ceda în condițiile unei presiuni atât de puternice.

Întrecerea va deveni cu atât mai intensă după ce un jurat va folosi o amuletă extrem de puternică, provocând situații-limită la bancurile de lucru ale taberelor opuse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE