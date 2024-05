Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Alin Oprea a făcut dezvăluiri atât din viața personală, cât și din cea profesională. Alin Oprea este membru fondator al trupei Talisman, iar în cei 28 de ani de activitate, aceasta a lansat peste 10 albume și a primit de două ori discul de platină. În 2006, plecarea lui Tavi Colen din trupa Talisman a fost urmată de o serie de acuzații care au ținut primele pagini ale ziarelor.

De asemenea, Alin Oprea a stârnit interesul presei și prin divorțul tumultuos de prima soție, împreună cu care are doi copii. În prezent, Alin Oprea se află la o nouă căsătorie. Cu Medana s-a căsătorit civil în anul 2022, iar religios în 2023. Cu nunta lor au atras atenția, astfel că Denise Rifai a întrebat cine a plătit pentru evenimentul cu 500 de invitați.

Alin Oprea și Medana, nuntă cu 500 de invitați în 2023

„Ați povestit în 2019, atunci când erați în proces de divorț, că prin intermediul lui Axinte ați cunoscut-o pe Medana, femeia de care v-ați îndrăgostit la prima vedere. Vă citez: Când ne-am privit pentru prima oară, a fost o lumină între noi, sentimentul că ne știam dintotdeauna, că am mai trăit cândva împreună.

După ce în noiembrie 2022, însoțiți doar de familie și de prietenii foarte apropiați ați spus Da în fața ofițerului Stării Civile, anul trecut a avut loc nunta. De data aceasta v-ați dorit ca evenimentul să fie unul spectaculos și ați declarat că v-ați ocupat personal de organizare. Presa a notat că ați avut 10 perechi de nași și peste 500 de invitați de seamă etichetând-o drept o nuntă faraonică.

Ținând cont că dumneavoastră ați declarat că fosta soție vă blocaseră conturile și partajul încă nu se realizase, urmează întrebarea: Cine a plătit pentru nunta faraonică a lui Alin Oprea?”, a spus Denise Rifai.

Alin Oprea a clarificat: „Eu! Și în afară de ceea ce am plătit eu, am avut foarte mulți prieteni care m-au susținut, dar cum? Unul cu locația, altul cu băuturile. Am doi prieteni foarte buni care mi-au trimis toată băutura. Gândiți-vă câți dintre colegii noștri artiști au fost prezenți la nuntă, fiecare și-a dorit să îi cânt o piesă sau două, vă dați seama că oamenii ăștia nu au venit ca să le dau și lor ceva. Au cântat de drag!

Deci nunta nu a costat sub nicio formă atât cât ar fi trebuit să coste o astfel de nuntă. Partea cea mai importantă a nunții, structura de bază a nunții, meniuri, lucruri de care nu puteai să fugi în niciun fel, le-am achitat eu”.

„Fiecare om care a fost la nunta aia este un suflet extrem de drag nouă”

Și a continuat: „Tot ce a fost deasupra, tortul cu trei etaje, dansul mirilor făcut cu artificii deasupra clădirii, tot ce a fost ieșit din comun au fost niște elemente extraordinare primite cadou de la prietenii mei. Noi ne-am dorit o nuntă simplă, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat să o facem simplă, ne-a dat mai mult decât am putut noi să cerem vreodată.

Și nu doar prin felul în care a fost văzută de presă, ci prin nașii noștri, care sunt niște îngeri pentru noi. Invitații care au fost acolo, fiecare om care a fost la nunta aia este un suflet extrem de drag nouă. Au fost 500 de oameni din țară și din afara țării. Eu după toate momentele prin care am trecut în timpul divorțului și după nici nu mai știam pe cine am aproape. Mai am prieteni, mai e cineva lângă mine? Sau am rămas eu cu Medana și atât. Și nunta a arătat că e altceva!”.

