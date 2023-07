Până acum, cei doi au confirmat că formează un cuplu, nici nu au informat, însă apropiații au dezvăluit că Matei Stratan și Iana Budeanu sunt fericiți împreună. „Matei și Iana se iubesc foarte mult. El a mai avut ieșiri, relații, dar se pare că acum a sosit momentul pentru el.

Empatizează foarte mult cu ideea de familie, pe 3 mai a împlinit 38 de ani și cu siguranță este timpul potrivit pentru întemeiere. Iana este o fată superbă, liniștită, fără fițe. Este naturală, nu are operații estetice, iar Matei apreciază foarte mult acest lucru la o femeie”, au spus pentru Click! persoane din jurul afaceristului.

Cine e Iana Budeanu, noua iubită a lui Matei Stratan

Conform aceleiași surse, Iana Budeanu este fiica unui om de afaceri, acesta având o avere estimată undeva la 40 de milioane de euro. Acesta deține un mall, o televiziune, iar tânăra a făcut studiile în Elveția.

Cu ce se ocupă Matei Stratan

Matei Stratan se ocupă în prezent cu realizarea de fundalul sonor pentru mai multe producții cinematografice. Matei Stratan provine dintr-o familie cu o situație financiară foarte bună, iar averea tatălui său, Dan Stratan, este estimată la 250 de milioane de euro. Familia Stratan deține numeroase proprietăți și un parc auto impresionant.

Chiar dacă familia sa este bogată, Matei Stratan are salariu și își câștigă singur banii. El are propria companie și face muzică pentru filme. „Muncesc nonstop. Mă ocup de mai multe lucruri, cu firma, cu muzica. În 2020 am luat premiul Gopo pentru muzică de film, pentru producția lui Dorian Boguță. (n.r. – în care a jucat și Mădălina Ghenea). Fac în continuare asta ca și hobby. Ultimul proiect a fost muzica pentru Spioni de ocazie, al Oanei Giurgiu.

E pasiunea mea de mic, inclusiv muzica clasică. Acum am prins această oportunitate. Lucrez numai pentru filmele românești. În prezent, fac muzica pentru un documentar despre o relație atipică dintre două persoane, nu foarte cunoscute. E un proiect foarte frumos. Muncesc nonstop, de trei ani și-n fiecare weekend. Am zile când trebuie să merg și cu clienții.

Nu-mi însușesc banii familiei ca și când ar fi ai mei. Am un salariu și o firmă la care lucrez. Nu beneficiez de ei. Îi muncesc pe ai mei. Dacă părinții mei sunt drăguți și-mi dau voie să merg în vreo casă, sau pe barcă, e altceva, e decizia lor. Dar asta nu înseamnă că sunt ale mele. Nu sunt acel milionar despre care se spune”, a declarat Matei Stratan, potrivit Playtech.

S-a zvonit că a avut o relație și cu Andreea Raicu

După despărțirea de Mădălina Ghenea, acesta nu a mai fost implicat în nicio relație serioasă. S-a zvonit că ar forma un cuplu cu Andreea Raicu, însă Matei a negat zvonurile apărute. „Suntem doar amici, ea lucrează pe strada unde stau eu”, a precizat acesta.

Fosta prezentatoare TV a fost surprinsă de mai multe ori când mergea la el acasă. Andreea Raicu a petrecut alături de Matei Stratan și mai mulți prieteni pe iahtul de 8 milioane de euro al familiei Stratan.

