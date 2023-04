Mihai Mărgineanu și Andreea, cea care i-a devenit soție în anul 2008, pe plaja din Vama Veche, s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, în 1983, căci au fost vecini. „Eu am cunoscut-o pe Andreea în blocul din Pantelimon în 1983, eu locuind la etajul 8 și ea la 10, pe aceeași scară.

Ea avea 7 ani, eu 14 ani, deci nu mă interesa absolut deloc. În schimb, mama ei era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, astfel că toată partea masculină a blocului 29A era îndrăgostită de ea. Inclusiv tatăl meu, iar mama nu avea nicio problemă, pentru că și ea vedea cât de frumoasă era Venera, soacră-mea!”, a mărturisit artistul într-un interviu acordat viva.ro.

Ulterior, ea s-a mutat cu familia în București, acolo unde avea să se revadă cu Mihai Mărgineanu. În 2005 cei doi s-au reîntâlnit la Teatrul Național, la o piesă de teatru, iar 3 ani mai târziu și-au unit destinele într-un cadru deosebit, la malul mării.

Mihai Mărgineanu: „Mie mi se pare că îndrăgostitul cu dragostea nu au treabă una cu alta”

Au devenit soț și soție la Vama Veche, pe plajă. Invitat ieri în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, actorul a fost întrebat: „Cât de mult vă iubiți nevasta?”, Mihai Mărgineanu a răspuns: „Foarte mult, eu am avut mare noroc să nu mă îndrăgostesc din prima, adică eu mi-am iubit nevasta din prima”, a spus el, conform unica.ro.

„Mie mi se pare că îndrăgostitul cu dragostea nu au treabă una cu alta, îndrăgostitul e o stare pe care foarte multă lume o consideră dragoste. Nu, e total diferit, după părerea mea umilă, un bătrân trecut prin viață. Am avut noroc s-o iubesc din prima, și atunci orice mi-ar face ea eu tot o iubesc, nu am ce să-i fac. Faptul c-o iubesc este un noroc. Dacă nu o iubeam, nu era bine deloc nici pentru mine, nici pentru ea, pentru nimeni”, a declarat Mihai Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu: „Încerc să nu fiu atât de ordinar și de urât și de prost și de cum aș putea să fiu în realitate dacă nu m-aș controla un pic”

„Și nu pentru că am urmat sfatul lui taică-miu, cu asta nu te joci, să-ți spui tu că o s-o iubesc sau o să-l iubesc, așa s-a nimerit. Este totul un noroc, tot un 6-6 pe care îl dai sorții la jocul de table. Apropo, să știi că știu să joc și alte jocuri, nu doar table. Dar sunt foarte bun jucător de table și mi-am dat seama că atunci când ai o stare psihică bună câștigi. Cred că și în viață e la fel”, a mai zis actorul la Kanal D.

„Eu îmi iubesc foarte mult soția și foarte mult familia, și încerc să nu fiu atât de ordinar și de urât și de prost și de cum aș putea să fiu în realitate dacă nu m-aș controla un pic”, a încheiat Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu, despre neînțelegerile cu soția sa

Ca-n orice cuplu mai există și neînțelegeri, opinii diferite, însă cel mai important este să găsească un echilibru și să treacă peste orice moment greu. Într-un interviu mai vechi pentru Fanatik, Mihai Mărgineanu recunoștea: „N-am reușit să aplanam niciun conflict din familia noastră. Nu cedează nimeni, suntem pe baricade și luptăm ca în comuna din Paris pentru drepturile noastre. N-o să învingă nimeni, niciodată. Lupta continuă. Și, fără glume, apar conflicte mereu. Unele se termină, altele durează și amândoi cedăm «primul», din când în când”, a spus Mihai Mărgineanu.

De asemenea, actorul din „Las Fierbinți” a povestit și despre cel mai îngrozitor moment din viața lui. „Au fost mai multe. Când am fost exmatriculat din liceu în clasa a XII-a și când am picat la Electronică. Sau când am zburat prima oară și când am căzut făcând escalada pe un traseu de alpinism din Bucegi. Apoi, când mi-am dislocat umărul la antrenamente și m-au dus la Urgență la bustul gol și afară erau -27 de grade C, dar nu am simțit frigul.

Când s-a dus bunica mea, când s-au dus ai mei, când m-au concediat pe nedrept sau când m-a părăsit vreo iubită. Dar, de departe, cel mai urât moment a fost când eram pe hol și așteptam rezultatul unei operații pe care i-o făceau copilului meu”, a mărturisit Mărgineanu.

