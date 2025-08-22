„Sunt dezamăgită de minciună și răutate. Dar liniștită că nu mai pun în suflet. Au fost multe momente în care am plâns din cauza unor articole mincinoase, scrise doar ca să vândă.

Am fost în Franța, prima vacanță din vara asta, după luni de muncă.

Mi-am pus toată energia în ceea ce vreau să construiesc și, evident, asta a însemnat zero timp liber însă citesc și mă întreb: oare cum se nasc unele articole? Pe baza a ce? Pe baza unor poze trimise de oameni care aparent te urmăresc, pentru a te poza și inventează povești?”, a spus Otniela Sandu.

Aceasta a explicat că a fost plecată în Franța, într-o primă vacanță după luni întregi de muncă intensă. Se pare că bărbatul alături de care a fost văzută este un prieten foarte bun.

„Cred că am dreptul să ies la masă cu un prieten, acel prieten care este Răzvan, fratele meu, fără ca asta să fie transformată într-un articol de genul „iubit secret”, „în brațele unui bărbat”. E incredibil cât de ușor se nasc minciuni.

Sunt o femeie liberă și nu l-aș acunde niciodată pe omul pe care îl iubesc. Niciodată nu aș compromite iubirea pentru nimic. Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față, asumat.

Au fost momente în care aceste minciuni m-au rănit și m-au împiedicat să îmi trăiesc liniștită relația. Azi nu mai doare, mă dezgustă doar”, a mai spus Otniela Sandu.

