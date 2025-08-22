 „Sunt dezamăgită de minciună și răutate. Dar liniștită că nu mai pun în suflet. Au fost multe momente în care am plâns din cauza unor articole mincinoase, scrise doar ca să vândă.
Am fost în Franța, prima vacanță din vara asta, după luni de muncă.

Mi-am pus toată energia în ceea ce vreau să construiesc și, evident, asta a însemnat zero timp liber însă citesc și mă întreb: oare cum se nasc unele articole? Pe baza a ce? Pe baza unor poze trimise de oameni care aparent te urmăresc, pentru a te poza și inventează povești?”, a spus Otniela Sandu.

Aceasta a explicat că a fost plecată în Franța, într-o primă vacanță după luni întregi de muncă intensă. Se pare că bărbatul alături de care a fost văzută este un prieten foarte bun.

Cine este, de fapt, bărbatul alături de care a fost surprinsă Otniela Sandu în Franța. „Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față"
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

„Cred că am dreptul să ies la masă cu un prieten, acel prieten care este Răzvan, fratele meu, fără ca asta să fie transformată într-un articol de genul „iubit secret”, „în brațele unui bărbat”. E incredibil cât de ușor se nasc minciuni.

Sunt o femeie liberă și nu l-aș acunde niciodată pe omul pe care îl iubesc. Niciodată nu aș compromite iubirea pentru nimic. Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față, asumat.

Au fost momente în care aceste minciuni m-au rănit și m-au împiedicat să îmi trăiesc liniștită relația. Azi nu mai doare, mă dezgustă doar”, a mai spus Otniela Sandu.

Mineralul foarte cerut care se află în România și poate fi acum exploatat: „Toată lumea asta îl caută înnebunită”
Ce l-a uimit pe un jurnalist grec la un spital din București: „Îmi scot pălăria"
Știri România 12:39
Ce l-a uimit pe un jurnalist grec la un spital din București: „Îmi scot pălăria”
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită"
Analiză
Știri România 12:30
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
Cine este, de fapt, bărbatul alături de care a fost surprinsă Otniela Sandu în Franța. „Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față”
Stiri Mondene 12:50
Cine este, de fapt, bărbatul alături de care a fost surprinsă Otniela Sandu în Franța. „Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față”
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat o fetiță: „Suntem extrem de încântați"
Stiri Mondene 12:14
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat o fetiță: „Suntem extrem de încântați”
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire"
Exclusiv
Politică 21 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21 aug.
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
