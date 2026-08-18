Născută în zodia Rac și de profesie artist vizual, Frankie îmbină pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Ea este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a mărturisit ea.

La o primă vedere, tatuajele par a o reprezenta, fiind o apariție completă, însă odată ce discuți cu ea, descoperi cât este de versatilă și de prezentă în tot ceea ce face. Este extrem de sinceră și de asumată, așa că nu se ferește să spună că nu va face nimic special pentru a fi „plăcubilă”.

Frankie (Cristina Belu), ispită la Insula Iubirii 2026, show difuzat de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„Cel mai greu mă aștept să fie să devenim sincere cu acele conexiuni pe care le formăm. Îmi doresc să fiu apreciată, dar nu am un plan să fiu într-un anumit fel. O să fiu așa cum sunt, și cine mă place, super, cine nu… nu au gusturi”, a afirmat Frankie pentru Libertatea.

În încheiere, ea ne-a dezvăluit că promite să trăiască totul la cote înalte și să se bucure de ceea ce îi oferă Insula: „Sunt convinsă că va fi cea mai tare experiență, indiferent de ceea ce se va întâmpla acolo, pentru fiecare dintre noi. Nu poți compara nici oamenii, nici trăirile. Va fi super fun, chiar dacă o să ajung să mă îndrăgostesc sau nu”.

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