Primele trei nume au reprezentat premiere, fiecare fiind la prima apariție la TV. În exclusivitate, am obținut o serie de declarații de la Frankie, Andreea și Sandra.

„Cel mai greu mă aștept să fie să devenim sincere cu acele conexiuni pe care le formăm”, recunoaște Frankie, pe numele ei complet, Cristina Belu, artista vizuală de 35 de ani.

La o primă vedere, tatuajele par a o reprezenta, fiind o apariție completă, însă, odată ce discuți cu ea, descoperi cât este de versatilă și de prezentă în tot ceea ce face. Este extrem de sinceră și de asumată, așa că nu se ferește să spună că nu va face nimic special pentru a fi „plăcubilă”.

„Îmi doresc să fiu apreciată, dar nu am un plan să fiu într-un anumit fel. O să fiu așa cum sunt, și cine mă place, super, cine nu… nu au gusturi”, a mai afirmat Frankie pentru Libertatea. În încheiere, ea ne-a dezvăluit că promite să trăiască totul la cote înalte și să se bucure de ceea ce îi oferă Insula: „Sunt convinsă că va fi cea mai tare experiență, indiferent de ceea ce se va întâmpla acolo, pentru fiecare dintre noi. Nu poți compara nici oamenii, nici trăirile. Va fi super fun, chiar dacă o să ajung să mă îndrăgostesc sau nu”.

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Cu un zâmbet cuceritor, Andreea Homescu, o vărsătore de 28 de ani, spune cu sinceritate că ar vrea ca cei de acasă să o cunoască cu adevărat. „Aș vrea să mă vadă ca pe o fire empatică, jucăușă… Nu îmi plac dramele! Sunt 80% – 90% din timp fericită, îmi place să râd foarte mult. Mi-ar plăcea să fac un profil psihologic în mintea mea, dar să nu judec. Aș vrea să cunosc. Și, în general, aș vrea ca oamenii să vadă că se poate o viață cu fericire”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

Știe că ar putea crea conexiuni și vrea să fie cât mai reală în declarații pentru a vedea unde conduc: „Mi s-ar părea ciudat să fie un băiat cu care să discut, să empatizez, dar să nu fie așa cum se prezintă”. Ea alege să se bucure de tot ceea ce va urma și promite să fie sufletul petrecerii!

Sandra Vintilă lucrează cu oamenii îndeaproape, fiind manager de resurse umane, la 33 de ani. Ar vrea ca oamenii de acasă să o considere autentică.

„Sunt o persoană reală, vreau să-mi vadă feminitatea, autenticitatea… Consider că sunt o femeie autentică care nu încearcă să fie altceva decât ceea ce este. Sper sincer să reușesc”, a afirmat Sandra Vintilă pentru Libertatea. Iar pentru asta, promite să facă tot ce ține de ea!

Ca să reușească să se bucure de experiență, simte că va trebui să facă și ea anumite concesii: „Să scap de anumite bariere pe care le am, chiar dacă am încredere în mine, să am și mai multă, să depășesc anumite temeri. Să reușesc să-mi îndeplinesc ceea ce-mi propun – comunicarea la un nivel mai avansat cu oamenii, să pot face un coaching pe bază de emoții”!

„Insula Iubirii” 2026 începe pe 4 septembrie, emisiunea putând fi văzută în fiecare vineri și sâmbătă pe Antena 1 și pe AntenaPlay.

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