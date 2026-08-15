Cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii 2026 sunt: Vlad Calomfir, Alberto Grecu, Iulian Bogdan, Daniel Chiorean, Eduard Vlădescu, Dima Roșca, Mirel Gheorghe, Cătălin Brînză, Narcis Bujor și George Ivănescu (Jaguarul).

Cine este Vlad Calomfir

„Nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, după ce s-a aflat că participă în rolul de ispită la Insula Iubirii 2026.

Potrivit informațiilor de pe internet, DJ CalVee nu a mixat doar în România, ci și în țări precum China, Grecia și Spania. Originar din București, el s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Arad, iar în trecut a fost și dansator.

„Am un amalgam de sentimente și abia aștept să trăiesc experiența. Deja e o atmosferă prietenoasă între noi, băieții, și sunt sigur că o să o menținem pe toată durata emisiunii. Să fie o atmosferă cât mai degajată. Având în vedere că lucrez cu oamenii și că sunt în jurul a multor persoane de sex feminin, am emoții. Vreau să trăiesc emoții ca toată lumea și nu mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir în exclusivitate pentru Libertatea.

Potrivit arq.ro, noua ispită de la Insula Iubirii 2026 își dorea, până la vârsta de 14 ani, să ajungă în armată, pentru a urma modelul bunicului său, care a ieșit la pensie ca locotenent-colonel.

„Nu regret decizia pe care am luat-o la vârsta de 15 ani, când am intrat la Liceul Economic și m-am apucat de dans. Cum am făcut pasul acesta de la visul de a ajunge soldat și până la dans? Balul Bobocilor! Da, știu era foarte la modă și am și câștigat titlul de Mister Boboc. De aici a luat amploare pasiunea mea pentru muzică și dans, și am reușit să îmi împlinesc toate dorințele legate de acest hobby. La vârsta de 20 de ani, am primit un telefon și mi s-a oferit un contract de dans în China, iar de aici cariera mea în muzică avea o speranță mai mare”, a spus Vlad Calomfir pentru sursa citată.

Cine este Alberto Grecu

În vârstă de 26 de ani, Alberto Grecu este zodia Leu și se recomandă ca antreprenor și creator de conținut. El este fan al emisiunii de la Antena 1 și a afirmat că s-a uitat în trecut la Insula Iubirii, fiind curios cum se va simți el în show.

„E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, a spus Alberto Grecu înainte ca Insula Iubirii 2026 să înceapă, afirmând totodată că nu are niciun plan făcut despre cum să le ispitească pe concurente.

Originar din Oltenia, tânărul a locuit pentru o perioadă de timp și în Italia, acolo unde a studiat, după care s-a întors în România. Iar de câțiva ani este și model! Potrivit informațiilor pe care le-a oferit chiar el în mediul online, Alberto Grecu nu consumă alcool, iar de aproximativ 10 ani singurul lichid pe care îl bea este apa.

„Abia aștept să fiu acolo! Am o curiozitate: să simt exact ce se va întâmpla, nu doar ce am văzut până acum. Să trăim visul de Insulă. Mi-ar plăcea să fie toată lumea ok. Băieții i-am cunoscut și deja ne înțelegem. La fel sper să fie și cu fetele, să nu fim retrași, să nu formăm grupuri. Să fim uniți toți!”, a spus Alberto Grecu în exclusivitate pentru Libertatea.

În ceea ce-i privește pe cei de acasă, el speră ca toți să-l cunoască cum este el, cel real: „Vreau să le arăt că așa cum eram pe live sunt și în realitate. Eu nu mă prefac, vreau să vadă același Alberto educat, cu chef de viață”.

Dacă pe Instagram are 11.000 de urmăritori, Alberto Grecu stă mult mai bine pe TikTok: a adunat până în prezent aproape 4 milioane de aprecieri și are peste 300.000 de fani. Iar unii internauți afirmă chiar că el ar fi căsătorit!

Cine este Iulian Bogdan

Iulian Bogdan este funcționar la căile ferate din Italia și spune despre el că uneori este mai retras, dar că este conștient că se poate folosi de alte atuuri pentru a atrage atenția fetelor.

„Pentru mine este o experiență fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am și o urmă de timiditate, dar încerc să depășesc aceste limite”, a spus Iulian Bogdan înaintea debutului celui de-al 10-lea sezon al emisiunii Insula Iubirii.

Născut în zodia Berbec, românul stabilit în Italia vede experiența Insula Iubirii 2026 ca șansa perfectă să-și iasă din zona de confort și să se lase descoperit. El vrea să-și dea voie nu doar la cunoaștere, ci și la sentimente. Dar e conștient că nu va fi deloc ușor.

„Aș vrea să cunosc pe cineva cu care să am un feeling, cu care să am o chimie, care să mă facă să simt ceva, chiar dacă știu că va fi foarte greu”, a afirmat el în exclusivitate pentru Libertatea.

Iulian Bogdan recunoaște că vrea să fie sincer, asumat și să transmită asta celor de acasă: „Mi-ar plăcea să mă vadă așa cum sunt eu. Nu voi juca niciun rol în emisiune, nu voi încerca să fiu altcineva. Mereu am fost eu, indiferent de situație și nu vreau să mă vadă altfel”!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 33

Cine este Daniel Chiorean

Născut în zodia Capricorn, Daniel Chiorean este model și online fitness coach, iar la 35 de ani forma lui fizică este una de invidiat. Tânărul are multe tatuaje care pot fura privirile celor din jur, vine sigur pe el în această experiență și vrea să fie descoperit exact așa cum este, deoarece garantează multă naturalețe.

Chiar dacă la prima vedere fură atenția cu un corp bine lucrat și cu tatuajele pe care le are, Daniel Chiorean admite că este mai mult de atât de descoperit la el. Viața l-a purtat prin experiențe diverse și are deja bifate mai multe prezențe pe copertele unor cărți internaționale.

„Simt că este o oportunitate frumoasă de care mă bucur. Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, a spus Daniel Chiorean înainte ca Insula Iubirii 2026 să debuteze la Antena 1.

Când s-a înscris la Insula Iubirii, el a realizat că prezența camerelor va face imposibil să ascundă ceva, și tocmai asta și transmite: vrea să fie cât mai real posibil!

„Vreau să fiu exact cum sunt în viața reală și sunt convins că asta se va vedea. Adică o persoană modestă, sociabilă, sigură pe sine și pasională. E greu într-un reality să te prefaci, iar dacă o faci, lumea va ajunge să vadă asta”, a spus Daniel Chiorean în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Eduard Vlădescu

Născut în zodia Vărsător, tânărul în vârstă de 33 de ani afirmă că este sigur pe el și decis să împărtășească în cadrul show-ului unele dintre experiențele lui de viață. Eduard Vlădescu vrea să fie cât se poate de transparent și să le dea o șansă tuturor să-l cunoască.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a văzut multe țări, însă știe că Thailanda îi poate aduce aventuri pe care nu le-a mai trăit niciodată. „Cred că o să fie o experiență intensă și unică și pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aș vrea să fac fiecare moment de neuitat”, a spus el.

Eduard Vlădescu a lăsat pentru o perioadă aviația deoparte și a ales ca unică destinație Thailanda: recunoaște că timpul este o problemă în viața lui, fiind mereu ocupat, însă acum pune totul pe pauză și vrea să trăiască experiența!

În prezent, el locuiește în București, însă este din Ploiești, acolo unde a urmat cursurile Universității de Petrol și Gaze. În trecut, Eduard Vlădescu a fost model și a colaborat inclusiv cu Cătălin Botezatu, cel care l-a dus și în diferite emisiuni, precum cea a lui Dan Capatos.

„Eu o să fiu natural, nu știu să joc un rol, e o curiozitate mare cum o să mă comport cu lumea din jur, în fața camerelor și cât de greu o să-mi fie să intru pe sub pielea unei fete, având în vedere circumstanțele. Mi-ar plăcea ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, să fiu transparent”, a spus tânărul în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Dima Roșca

Bărbatul în vârstă de 33 de ani are o carieră impresionantă în sport: este multiplu campion mondial la dans la bară! Mai mult decât atât, el a pus bazele Pole Dance Academy și vine la Insula Iubirii 2026 convins că este un moment perfect pentru a-și face apariția în celebra emisiune de la Antena 1.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, a spus Dima Roșca înainte de startul difuzării show-ului.

Tânărul are un corp bine lucrat, știe exact care este atuul lui și vine în emisiune decis să-și arate talentul și anii de muncă pe care i-a investit.

„În primul rând, aș vrea ca fetele să simtă că sunt de treabă, că sunt aici să le susțin. Să le arăt că vin din lumea evenimentelor, să ofer anumite momente frumoase. Aș vrea să mă cunoască așa cum sunt: sportiv, ca un om care se odihnește, care trăiește normal! Oamenii știu că pot să și petrec, să fiu și serios, și acrobat”, a spus Dima Roșca în exclusivitate pentru Libertatea.

Născut la Chișinău, bărbatul în vârstă de 33 de ani face parte din anul 2023 din Federația Română de Pole Fitness și Sport. Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a studiat la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv (LIMPS) din Republica Moldova, după care a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România).

Cine este Mirel Gheorghe

Mirel Gheorghe, în vârstă de 26 de ani, este cel mai tânăr dintre toate ispitele masculine și se recomandă ca fiind un antreprenor în mai multe domenii de activitate. Mai mult decât atât, acesta afirmă despre el că are un zâmbet molipsitor, că aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul în care să se integreze perfect.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile, dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a spus Mirel Gheorghe înaintea debutului sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Tânărul speră să fie sufletul petrecerii în show-ul de la Antena 1 și publicul să-l simtă fix așa cum este: natural!

„Sincer, eu vreau să fiu natural, nu aș vrea să îmi pun vreo barieră, să nu fac ceva. Sper să rezonez cu cineva. Și vreau să mă bucur de experiență, să fiu eu. Când vrei să pari altcineva, lumea simte și dacă e ceva nenatural, nici lumea nu mai rezonează cu tine. Sunt o persoană cu o energie foarte bună, îmi place să binedispun lumea. Când sunt serios, oamenii mă întreabă dacă sunt supărat. Asta aș vrea să arăt celor de acasă. Vreau să transmit o energie bună și să fiu deschis, cum sunt eu”, a afirmat Mirel Gheorghe pentru Libertatea.

Tânărul a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și este pasionat de fitness încă de la vârsta de 13 ani. Iar acum el ar deține o academie de fitness și este antrenor la sală!

Cine este Narcis Bujor

Narcis Bujor are 33 de ani, este imediat recunoscut după tatuaje și statura impunătoare și este printre cei care au mai trăit o dată experiența acestui show. După ce a participat în sezonul 9, acesta este gata de o revenire care ar putea schimba totul.

„Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi șansa”, a spus Narcis Bujor înainte de a descoperi cum i se scrie povestea de această dată.

Bărbatul e conștient de faptul că vor fi povești noi, concurente noi, așa că nici nu își face planuri, ci vrea să lase totul de la sine. Narcis Bujor speră să fie nebunie în casă, să se lase cu petreceri de neuitat și să vadă pe toată lumea că înțelege că acest show trebuit trăit cu adevărat!

„Mi-aș dori ca lucrurile să-și urmeze cursul natural, să nu fie nimic forțat. Și sunt sigur că, având persoane de calitate în jur, experiența va fi pe măsură. Sunt foarte entuziasmat! Chiar mi-a fost dor să mă întorc aici și abia aștept să petrecem la aniversarea de 10 ani Insula Iubirii și să îmi aduc cadoul”, a spus Narcis Bujor în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Cine este Cătălin Brînză

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia balanță. Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a spus el.

Când se gândește la noua experiență, spune că este extrem de realist când vine vorba de așteptările pe care le are. „Eu sunt o buclă care explodează, totul depinde de situație, de moment și de energia petrecută în acel moment. Deci nu aș ști să explic exact acum”, a spus Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu toate acestea, știe exact ce și-ar dori să simtă cei de acasă când îl văd: „Cu siguranță, fiecare sezon vine cu o magie și cu o putere nouă. Se vor vedea și alte laturi ale mele, care nu s-au văzut sezonul trecut. În mare parte, publicul a văzut caracterul și educația pe care o ofer celor din jur”!

Cine este George Ivănescu (Jaguarul)

George Ivănescu are 35 de ani, este antreprenor și este cunoscut deja, de către fanii show-ului, ca… Jaguarul! Este gata să le spună, încă o dată, „Ciao Bambolina”, celor care îl vor convinge că merită atenția lui.

„Aș vrea să le arăt fetelor și persoana cu care poți vorbi, o persoană foarte ambițioasă, care are capul pe umeri. Fetele cu care am vorbit în această perioadă mi-au spus că pot îmbina distracția cu partea de seriozitate, ceea ce face persoana perfectă”, a spus el înainte de startul difuzării.

Așa cum îl știm deja, rămâne un tip hotărât, care știe ce vrea să găsească într-o femeie: ambițioasă, sigură pe ea și muncitoare! Iar dacă o va găsi rămâne de văzut.

„Vreau să văd dacă lucrurile pe care le-am menționat le găsesc într-o fată. Și dacă o voi face, vreau să zic: «Wow, te-am găsit»! Și să aflu dacă vrea să ne găsim per total sau ne trăim aventura aici”, a zis el în exclusivitate pentru Libertatea.

„Jaguarul” recunoaște că anul acesta ar vrea ca telespectatorii să-l cunoască în totalitate, așa cum este el: „Ce mi-a plăcut a fost că lumea m-a văzut ca Jaguar, însă pe parcursul sezonului au apreciat sinceritatea mea și am realizat că lumea puțin mai matură a fost interesantă să vadă și partea de George. Și aș vrea să le arăt. Cum mi-a zis o bătrânică de 89 ani, în piața Obor: «George, nepoțica mea vorbea de tine, și m-am uitat. Și ai fost foarte sincer»”!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE