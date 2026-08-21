În vârstă de 30 de ani, Oana Rusu este născută în zodia Fecioară, e pasionată de make up și acreditată în acest domeniu, iar acum vrea să trăiască o nouă experiență în viața ei.

Știe că are nevoie de oameni frumoși în jurul ei, pentru a trăi și ea la cote înalte, și asta vrea să găsească în acest format de televiziune: „Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”.

Tânăra apare pentru prima dată într-un format de televiziune și speră să își arate pe deplin personalitatea.

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„Vreau să fiu o persoană cât mai autentică, să nu mă rușinez cu nimic, să-mi arăt pe deplin personalitatea. Știu că am multe de oferit, am o personalitate spumoasă, dar uneori mă închid în mine. Aici fiind relaxată, pot să fiu eu însămi 100%. Sincer, mi-ar plăcea date-uri distractive. Sunt și romantică de obicei, dar nu extrem. Aș vrea să mă distrez! Sunt nebunatică, îmi plac și sporturile extreme, îmi place adrenalina, m-aș vedea la astfel de date-uri. Cred că și partenerul s-ar distra alături de mine”, a spus Oana Rusu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă și-a făcut vreun plan și dacă s-a gândit cum să-i cucerească pe bărbații din cupluri, tânăra a afirmat că totul va fi spontan: „Nu mi-am făcut un plan. Vreau să fiu 100%, iar atunci mă simt cel mai bine în orice fel de loc aș sta. Iar dacă o să mă arăt așa cum sunt, o să fie cea mai tare experiență”!

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